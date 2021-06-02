Трагічна екскурсія: на Львівщині школяр зірвався у водоспад

У Львівській області трагічно загинув школяр / Скріншот з lv.dsns.gov.ua

У Стрийському районі Львівської області в середу, 2 червня, під час екскурсії на водоспад загинув школяр – зірвався у водоспад.

Сьогодні загинув учень 6 класу однієї зі шкіл Львова, за фактом трагедії буде проведено розслідування, йдеться на сайті Львівської міськради.

У відомстві додали, що школяр загинув на екскурсії у село Кам'янка Стрийського району.

"...учень 6 класу підійшов близько до водоспаду, послизнувся та впав у воду, в результаті чого отримав травму. Реанімаційні заходи лікарів швидкої допомоги не змогли врятувати дитину", – додали в міськраді.

Рятувальникам об 11:56 повідомили, що у водоспаді тоне дитина, йдеться на сайті Головного управління ДСНС України у Львівській області.

Пізніше співробітники відомства з'ясували, що хлопчик знаходився біля водоспаду, а потім впав та опинився під водою. Дитина зачепилася за дерево. Рятувальники розрізали дерево, витягли школяра та передали медикам.

Медики констатували смерть потерпілого. Померлий виявився жителем Львова, 2009 року народження.

На Львівщині під час екскурсії сталася трагедія / Скріншот з lv.dsns.gov.ua

На екскурсії були група, в яку входили 44 львівських школярів, їх супроводжували троє вчителів та двоє батьків, йдеться на zaxid.net.

За словами очевидців, хлопчик зірвався у водоспад зі слизьких каменів, коли намагався зробити селфі.

Нагадаємо, під час шкільних екскурсій відповідальність за дітей несуть вчителі, які їх супроводжують. В інших випадках відповідальність за неповнолітніх лежить на плечах батьків.

Довідка. Кам'янський водоспад знаходиться між селами Кам'янка та Дубина на території національного природного парку Сколівські Бескиди, пише Вікіпедія. Висота водоспаду становить близько 7 метрів.