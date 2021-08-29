Трагічна історія Андрійка з Черкас: вбиті горем батьки заявили про нещасний випадок

Батько вважає, що хлопчик впав / "Бі порт"

Медики Черкаської дитячої обласної лікарні продовжують боротися за життя шестирічного Андрійка, якого, як повідомлялося раніше, доставили в лікарню у вкрай важкому стані.

Зокрема, у дитини діагностовано черепно-мозкову травму та садна. У Мережі з'явилася інформація, що хлопчика жорстоко катували бабуся з дідусем, поки батьки поїхали до Києва на лікування. Однак його батько такі новини спростовує.

Як йдеться в сюжеті ТСН, батьки вбиті горем, проте вони не вірять, що над хлопчиком знущалися. А травми аргументують нещасним випадком.

"Реальна інформація, що це був нещасний випадок, він не був ніким калічений, ніким побитий", - стверджує батько Андрія.

Крім того, за його словами, інформація про те, що хлопчика покусали собаки і на ньому гасили сигарети, є фейковою.

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При цьому бабусі дитини копи вже вручили повідомлення про підозру.

Нагадаємо, про трагедію з Андрійком у Facebook написав екс-нардеп Олег Петренко. За його словами, про це розповіли сусіди бабусі хлопчика. Більше того, він упевнений, що травми, які отримав Андрій, неможливі при звичайному падінні.

ТСН також поговорила з сусідами. Вони кажуть, що нічого підозрілого не чули і не бачили.

Найближчим часом по цій справі відбудеться суд.

Раніше Главред писав, що бабусю важко покаліченої дитини кілька разів оголошували в розшук. Зокрема, за пограбування з важким насильством. Вікторія Лясова була фігурантом кількох справ. При цьому, місцеві жителі стверджують, що вона протягом багатьох років дивним чином уникала відповідальності за скоєне.