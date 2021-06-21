Трагічна смерть рекордсменки Катерини Долган: названа ймовірна причина ДТП

Трагічна смерть рекордсменки Катерини Долган : названо ймовірну причину ДТП / Фейсбук

Днями в ДТП на трасі Київ-Прилуки загинула Катерина Долган - 21-річна українська рекордсменка Національного реєстру рекордів України.

Кілька днів тому Катя брала участь у забігу в Сумах – і на вихідних поверталася додому.

За попередніми даними, Катерина Долган заснула за кермом. Таку версію у себе в Фейбук висунула керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

"За попередньою інформацією, їхала після ультрамарафону, заснула за кермом, авто вилетіло з дороги", – повідомила Вєтрова.

Нові деталі трагедії повідомило видання Фокус. За їхніми даними, некероване авто врізалося в дерев'яну дошку, та в свою чергу пробила лобове скло машини. Це і стало причиною загибелі молодої чемпіонки-легкоатлетки.

Загинула рекордсменка України Катерина Долган: що про неї відомо

Дівчина жила в місті Прилуки в Чернігівській області, а навчалася на кафедрі фізичного виховання в Київському університеті Драгоманова.

Катя була кандидатом у майстри спорту з легкої атлетики. Вона призер численних чемпіонатів України та інших змагань.

До Книги рекордів України потрапила в жовтні 2020 року в номінації "Найдовший безперервний біг на біговому тренажері" – після того, як пробігла 51 км без зупинки протягом майже п'яти годин.