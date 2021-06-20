Трагічно загинула 21-річна українська рекордсменка Катерина Долган

Катерина Долган загинула / УНІАН

У суботу, 19 червня, у ДТП загинула Катерина Долган – 21 річна рекордсменка Національного реєстру рекордів України.

Долган розбилася на трасі Київ – Прилуки, поділилася у Facebook керівниця Національного реєстру рекордів нашої країни Лана Вєтрова.

За її словами, дівчина ще кілька днів тому брала участь у забігу в Сумах.

"Коли ми готували її рекорд, ми назвали Катю "Та, що біжить за Сонцем"... Легкого бігу тобі у вічність, дівчинка...", – додала керівниця реєстру рекордів.

Катерина Долган загинула в результаті ДТП / facebook.com/Ветрова Лана

Катерина Долган жила у місті Прилуки Чернігівської області. Навчалася в Києві в Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова в Інституті фізичного виховання.

Долган – кандидат у майстри спорту з легкої атлетики та призер численних змагань та чемпіонатів, які проходили в Україні.

Минулого року 9 вересня Долган встановила рекорд України – подолала максимальну відстань на біговій доріжці. Дівчина на доріжці без перерв та відпочинку за п'ять годин змогла подолати відстань у 51 кілометр.