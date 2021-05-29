"Трагічне ЗНО": на Тернопільщині помер директор школи – названо можливу причину

Євген Лис помер / Скріншот з school1mk.ucoz.ua

Помер директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, розташованої у місті Зборів Тернопільської області Євген Лис.

Лис помер у п'ятницю, 28 травня, йдеться на сторінці Молодіжного медіацентру Зборівської громади у Facebook.

Директор школи вмер під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання з математики, повідомляє Галас.

Видання зазначило, що керівник навчального закладу ніс відповідальність за проведення ЗНО. Попередня причина смерті Лиса – інфаркт.

Євген Лис помер / Скріншот

Довідка. Євген Лис став директором Зборівської школи №1 у серпні 1997, пише school1mk.ucoz.ua. Лис був учителем-методистом вищої кваліфікаційної категорії. Його три рази обирали депутатом Тернопільської обласної ради.

У 1993 році закінчив навчання у Львівському державному університеті ім. Івана Франка. Навчався на історичному факультеті. У 2001 році завершив навчання у варшавській Академії місцевого розвитку.