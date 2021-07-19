Транспортний колапс і потужний потоп: Київ розтерзав лютий удар грози

Київ затопило після потужної зливи / informator.ua

У понеділок, 19 липня, Київ накрила потужна злива, при цьому буквально за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що еквівалентно майже тижневій нормі опадів.

Як повідомляється на сторінці комунальної корпорації Київавтодор в Facebook, надзвичайна кількість опадів за малий проміжок часу призвела до короткочасного підтоплення ділянок вулиць та тротуарів. Зокрема, п'ять потужних насосів у тунелі по вулиці Теліги не впоралися зі стихією.

Наразі тривають роботи з ліквідації підтоплень на вулицях Палладіна, Стеценка, Кирилівській, Автозаводській, проспекті Перемоги, площі Героїв Бреста.

/ Facebook/kievavtodor

В результаті зливи затопило проспект Перемоги, було перекрито рух транспорту, повідомляється в Telegram-канал Патрульної поліції столиці.

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Пізніше рух транспорту на проспекті Перемоги в Києві було відновлено.

Міський пасажирський транспорт курсує без дотримання графіка руху.

"Рух відновлено",-сказано в оновленому повідомленні про перекриття руху на проспекті Перемоги в напрямку на виїзд з міста через значні опади.

Крім того, в Києві через затоплення також не працює один з вестибюлів станції метро Академмістечко, повідомили у КП "Київський метрополітен".

/ Facebook/kyivmetro

"Станція Академмістечко, вестибюль №1 закриті на вхід і вихід з технічних причин (потрапляння води в касовий зал станції). На місці працюють фахівці", - зазначили в коментарі щодо ситуації в метрополітені за результатами негоди в столиці.

Раніше стало відомо про закриття станції метро Берестейська через затоплення касового залу станції.

На станції Берестейській опустили гермозатвор, щоб уникнути подальшого затоплення.

/ Facebook/kyivmetro

Також повідомляється, що в Києві через зливу громадський наземний транспорт курсує без дотримання розкладу руху.

Додамо, що через сильну зливу в Києві затопило вулиці, що стало причиною заторів.

Утворилися значні затори. Рух транспорту ускладнено на проспекті Перемоги, Великій Окружній дорозі, вулиці Олени Теліги, вулиці Дегтярівська, вулиці Богатирська, а також на Бориспільському шосе.

Київ скували Затори / Google

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні погоду визначатиме холодний, атмосферний фронт, який принесе грозові дощі.

Спека в Україні буде поступово відступати і 20-го липня в західних, північних і частині центральних областей України температура повітря знизиться.