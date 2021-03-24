Транспортний колапс у Києві: люди блокують автобуси та стоять у чергах

Люди годинами стоять на зупинках в очікуванні потрібного маршруту. Нерви не витримують і громадяни беруть транспорт штурмом.
Увечері в середу, 24 березня, в Києві утворився колапс - на зупинках громадського транспорту спостерігаються величезні черги через те, що в столиці діє обмеження на кількість пасажирів у транспорті, пише РБК-Україна.
Зокрема, на Лівобережній у черзі стоять близько сотні людей. При цьому на Чернігівській - людей поменше.
У маршрутних таксі висять оголошення, що в салон транспорту допускається лише 11 осіб.
Відзначимо, обмеження на транспорті в Києві за кількістю пасажирів в салоні діють вже декілька днів, і сьогодні в столиці утворилися величезні черги. У зв'язку з тим, що люди не можуть дістатися до місця призначення, почастішали випадки блокування руху автобусів і тролейбусів.
Локдаун у Києві-про що раніше повідомляв головред:
- Мер столиці Віталій Кличко 18 березня оголосив про посилення карантину в Києві з 20 березня унаслідок складної ситуації із захворюваністю на коронавірус в місті. Карантин має тривати до 9 квітня.
- Державна комісія з питань ТЕБ і НС 20 березня визначила Київ до червоної зони карантинних обмежень. Правила діють для столиці вже з вівторка, 23 березня.
- При цьому громадський транспорт у Києві має працювати в умовах дотримання суворих протикоронавірусних обмежень. Заповненість салонів не повинна перевищувати 50% від кількості сидячих місць.
Автор: Катерина Трохимчук