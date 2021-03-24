Транспортний колапс у Києві: люди блокують автобуси та стоять у чергах

У столиці транспортний колапс

Увечері в середу, 24 березня, в Києві утворився колапс - на зупинках громадського транспорту спостерігаються величезні черги через те, що в столиці діє обмеження на кількість пасажирів у транспорті, пише РБК-Україна.

Зокрема, на Лівобережній у черзі стоять близько сотні людей. При цьому на Чернігівській - людей поменше.

У маршрутних таксі висять оголошення, що в салон транспорту допускається лише 11 осіб.

Відзначимо, обмеження на транспорті в Києві за кількістю пасажирів в салоні діють вже декілька днів, і сьогодні в столиці утворилися величезні черги. У зв'язку з тим, що люди не можуть дістатися до місця призначення, почастішали випадки блокування руху автобусів і тролейбусів.

Локдаун у Києві-про що раніше повідомляв головред: