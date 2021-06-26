Транзит газу через Україну буде умовою запуску Північного потоку-2 - посол Німеччини

Газовий контракт між Україною та Росією можна продовжити і після 2024 року/ Reuters

Транзит газу через Україну збережеться і після запуску трубопроводу Північний потік-2. Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен зазначила, що це буде однією з умов запуску СП-2.

"Ми завжди вважали, що транзит газу має бути і через Україну. Працювали над цим багато і в 2019 році, щоб укласти ці угоди між Нафтогазом і Газпромом. Зараз, через два роки, ми бачимо, що транзит є, що СП-2 майже добудований, але Німеччина вважає, що транзит через Україну буде і надалі. Думаю, що це буде одна з умов запуску Північного потоку-2", - сказала посол в інтерв'ю Дзеркалу тижня.

Вона вважає, що газовий контракт між Україною та Росією можна продовжити і після 2024 року ще на п'ять років, і над цим працюватимуть.

При цьому, за словами Фельдгузен, "використання газу і його транзит — явище тимчасове".

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"Німеччина вирішила повністю відмовитися від вуглецевих джерел енергії до 2045 року. Я говорила з експертами: нам ще потрібно досить багато газу, можливо, до 2032 року, але потім його використання дуже сильно зменшиться, і нам треба думати, що буде пізніше. Я знаю, що Україна зараз і надалі боротиметься з СП-2, але разом з тим потрібно думати і про свої дуже широкі можливості в інших сферах. Зокрема, і про водень і його транзит до Європи, тому що вся наша система через 15 років буде перебудовуватися на водень", - розповіла посол.

читайте такожКолосальна сума: названо збитки України від зупинки транзиту російського газуВона додала, що на перспективу для України потрібно знайти солідний фундамент для розвитку країни. Це не може бути вугілля або газ, а повинна бути "зелена" енергія, водень, зокрема і для Європи.

"І ми повинні дати Україні можливість заробляти на цьому гроші. Думаю, це дуже важливо", - сказала Фельдгузен.

Як відомо, на даний момент російський Газпром поставляє газ в Європу через Україну за умовами транзитного контракту, який діє до 2024 року. Тим часом у Росії заявили, що Північний потік-2 планують добудувати цьогоріч.

Контракт на транзит газу між Росією та Україною 30 грудня 2019 року в результаті тристоронніх переговорів Україна – Росія – Європейський Союз був підписаний новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року на 5 років з можливістю його пролонгації на 10 років на аналогічних умовах. Домовленість була досягнута ще 20 грудня, проте підписи сторони поставили за добу до припинення колишнього контракту. Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд м куб. газу в перший рік і по 40 млрд м куб. на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими. За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, це перший випадок в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". Раніше закупівлі газу у Газпрому покривалися схожим, але невигідним для України і вигідним для Росії, принципом "бери або плати"." Газпром і Нафтогаз України також уклали безвідкличну угоду про врегулювання спорів. Мін'юст України і Газпром уклали безвідкличну мирову угоду, що передбачає припинення Україною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до Газпрому, заснованих на рішенні Антимонопольного комітету України.

Як повідомляв Главред, енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів, що якщо транзит газу скоротиться до 30 мільярдів кубів, то заробити Україна зможе максимум 1 мільярд доларів при тому, що щороку в ГТС вкладають близько 500 мільйонів доларів.

Крім того зниження транзиту газу відіб'ється і на українських споживачах. Корольчук пояснив, що якщо не буде транзитного газу і тиску в системі, тоді доведеться більше спалювати газу, і, відповідно підвищувати вартість транспортування газу до кінцевого споживача. Як наслідок - транспортна складова може зрости з нинішніх 15-20% до мінімум 50%.