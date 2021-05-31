Транзит газу через Україну: в РФ пояснили, до чого готуватися після запуску ПП-2

Щодо транзиту газу через Україну існують контрактні зобов'язання, нагадали в МЗС РФ.
Директор Департаменту економічного співробітництва Міністерства закордонних справ Росії Дмитро Біричевський прокоментував питання продовження поставок російського газу через Україну.
Це триватиме, поки діють контакти, розповів він в інтерв'ю РІА Новості.
Російський дипломат каже, що у РФ немає завдання призупинити постачання газу через Україну.
"Зараз контракт діє, а далі будуть переговори Газпрому і їх партнерів в Україні", - заявив він.
За словами представника МЗС РФ, що якщо є потреба в російському газі в тих чи інших регіонах Європи, то цей газ буде надійно і передбачувано йти споживачам.
Він також підкреслив, що газопровід Північний потік-2 є суто економічним проектом, а щодо транзиту газу через Україну існують певні контрактні зобов'язання.
"І ці поставки через Україну триватимуть до тих пір, поки діятимуть відповідні контракти", - додав Біричевський.
Транзит газу через Україну-про що раніше писав головред:
- 4 квітня глава компанії Оператор ГТС України Сергій Макогон заявив, що російський Газпром поступово скорочує транзит газу через Україну. Після запуску газопроводу Турецький потік транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов на нові газопроводи.
- Крім того, з 1 квітня постачання газу до Румунії будуть повністю забезпечуватися з боку Болгарії через Турецький потік.
- Зараз по південному напрямку через Україну транзит виконується тільки для споживачів Молдови. Якщо буде завершено продовження Турецького потоку через Болгарію і Сербію, то Газпром переведе і транзит в Угорщину теж на Турецький потік-2. Для України це означає додаткову втрату 10-12 млрд кубометрів транзиту щорічно.
- Енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що російському Газпрому вигідно мінімізувати транзит газу через Україну, щоб після 2024 року новий контракт передбачав не умову "качай або плати", а використання газотранспортної системи (ГТС) України в режимі резервної.
Контракт на транзит газу між Росією та Україною
30 грудня 2019 року в результаті тристоронніх переговорів Україна – Росія – Європейський Союз був підписаний новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року на 5 років з можливістю його пролонгації на 10 років на аналогічних умовах.
Домовленість була досягнута ще 20 грудня, проте підписи сторони поставили за добу до припинення колишнього контракту.
Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд м куб. газу в перший рік і по 40 млрд м куб. на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.
За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, це перший випадок в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". Раніше закупівлі газу у Газпрому покривалися схожим, але невигідним для України і вигідним для Росії, принципом "бери або плати"."
Газпром і Нафтогаз України також уклали безвідкличну угоду про врегулювання спорів.
Мін'юст України і Газпром уклали безвідкличну мирову угоду, що передбачає припинення Україною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до Газпрому, заснованих на рішенні Антимонопольного комітету України.