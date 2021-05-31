Транзит газу через Україну: в РФ пояснили, до чого готуватися після запуску ПП-2

У РФ прокоментували питання транзиту газу через Україну / Reuters

Директор Департаменту економічного співробітництва Міністерства закордонних справ Росії Дмитро Біричевський прокоментував питання продовження поставок російського газу через Україну.

Це триватиме, поки діють контакти, розповів він в інтерв'ю РІА Новості.

Російський дипломат каже, що у РФ немає завдання призупинити постачання газу через Україну.

"Зараз контракт діє, а далі будуть переговори Газпрому і їх партнерів в Україні", - заявив він.

За словами представника МЗС РФ, що якщо є потреба в російському газі в тих чи інших регіонах Європи, то цей газ буде надійно і передбачувано йти споживачам.

Він також підкреслив, що газопровід Північний потік-2 є суто економічним проектом, а щодо транзиту газу через Україну існують певні контрактні зобов'язання.

"І ці поставки через Україну триватимуть до тих пір, поки діятимуть відповідні контракти", - додав Біричевський.

Транзит газу через Україну-про що раніше писав головред:

4 квітня глава компанії Оператор ГТС України Сергій Макогон заявив, що російський Газпром поступово скорочує транзит газу через Україну. Після запуску газопроводу Турецький потік транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов на нові газопроводи.

Крім того, з 1 квітня постачання газу до Румунії будуть повністю забезпечуватися з боку Болгарії через Турецький потік.

Зараз по південному напрямку через Україну транзит виконується тільки для споживачів Молдови. Якщо буде завершено продовження Турецького потоку через Болгарію і Сербію, то Газпром переведе і транзит в Угорщину теж на Турецький потік-2. Для України це означає додаткову втрату 10-12 млрд кубометрів транзиту щорічно.

Енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що російському Газпрому вигідно мінімізувати транзит газу через Україну, щоб після 2024 року новий контракт передбачав не умову "качай або плати", а використання газотранспортної системи (ГТС) України в режимі резервної.