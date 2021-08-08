Вимагав показати статеві органи та погрожував: у Харкові педофіл напав на 12-річну дівчинку

У Харкові затримали педофіла / hk.npu.gov.ua

В Харкові правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який напав на 12-річну школярку.

Педофіл погрожував дитині і вимагав показати йому статеві органи, повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що патруль, який знаходився неподалік, почув дитячий крик про допомогу. У лісосмузі правоохоронці помітили дитину та дорослого чоловіка.

При наближенні поліцейських зловмисник кинувся тікати. Патрульні наздогнали і затримали його.

12-річна дівчинка розповіла, що йшла до мами на автостанцію. Але по дорозі її зупинив незнайомий чоловік, який запропонував гроші за те, щоб вона показала свої статеві органи. Коли школярка відмовилася, він почав погрожувати вбити її. Дитина закричала, і це почули патрульні.

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Зловмиснику оголосили про підозру, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Коростені Житомирської області правоохоронці затримали 47-річного чоловіка, який звинувачується в згвалтуванні своєї малолітньої хрещениці, а також у розбещенні її сестрички.

Як розповіли в прес-службі Житомирської обласної прокуратури, в будинку зловмисника знайшли електронні носії з дитячою порнографією.