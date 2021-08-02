Трьох дівчат з Тернопільщини продали в сексуальне рабство в Португалію

Дівчат з Тернопільщини продали в сексуальне рабство в Португалію / ua.depositphotos.com

З початку року в Тернопільській області кількох дівчат продали в сексуальне рабство в Португалію. Про це повідомляє портал 20minut з посиланням на заяву начальника відділу міграційної поліції області Олександр Буняк.

За його словами, на людей, причетних до експлуатації людей, відкрили кримінальні провадження за 2 частиною 149 статті Кримінального кодексу України. Винним загрожують тюремні терміни від п'яти до дванадцяти років.

"Трьох дівчат завербували і відправили в Республіку Португалія, де обіцяли їм роботу в готелі. У дівчат відібрали їх документи, під приводом оформлення дозволу на роботу, і змусили займатися проституцією. Двом особам вже оголошено підозру. Готуються матеріали до суду. Ще одна мешканка області стала жертвою сексуальної експлуатації в Італії", - сказав Буняк.

читайте такожКиянку затримали за продаж українок у сексуальне рабство, фото

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині батько здавав у сексуальне рабство двох неповнолітніх дочок.

Більш того, як повідомили в поліції, він знімав дитячу порнографію з їх участю.

ТАКОЖ Чоловік за гроші пропонував своїм знайомим вступити в сексуальний зв'язок з його дітьми. Одного з таких зловмисників затримали. Це-53-річний житель Київської області.