Трьом соратникам Медведчука оголосили підозри в держзраді

Віктор Медведчук / УНІАН

Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху Український вибір, лідером якого є нардеп Віктор Медведчук.

Їх підозрюють в участі в організації та проведенні незаконного "референдуму" в Криму. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора. Видання РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляє, що мова йде про Олександра Синявського, Івана Комелова та Олександра Слюсаренка.

Їм інкримінують державну зраду і посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. За даними слідства, представники цього руху сприяли окупації Криму.

Повідомляється, що двоє підозрюваних входили до складу незаконного збройного формування Самооборона Севастополя. Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ НЗФ, інший - був керівником підрозділу Слов'янський щит.

За даними слідства, вони брали активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму на території півострова.

"Зокрема, в якості спостерігачів на "дільницях" у складі незаконних виборчих комісій, а також підозрювані забезпечували охорону дільниць і безперешкодне проведення "референдуму" в місті Севастополь", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в прокуратурі повідомили, що один з керівників брав участь у проведенні мітингів на підтримку окупації півострова Російською Федерацією.

"Це підтверджується висновком судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз", - зазначили в ОГУ.

Також підозрювані були нагороджені представниками РФ медалями "За повернення Криму".

До слова, Комелов очолював Севастопольський осередок організації Український вибір. Синявський також був активістом цього осередку.

Анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилася за приєднання до РФ. Пізніше Росія анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

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