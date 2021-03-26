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Трьом соратникам Медведчука оголосили підозри в держзраді

26 березня 2021, 10:59
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За даними ЗМІ, мова йде про Олександра Синявського, Івана Комелова та Олександра Слюсаренка.

Медведчук
Віктор Медведчук / УНІАН

Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху Український вибір, лідером якого є нардеп Віктор Медведчук.

Їх підозрюють в участі в організації та проведенні незаконного "референдуму" в Криму. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора. Видання РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляє, що мова йде про Олександра Синявського, Івана Комелова та Олександра Слюсаренка.

Їм інкримінують державну зраду і посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. За даними слідства, представники цього руху сприяли окупації Криму.

Повідомляється, що двоє підозрюваних входили до складу незаконного збройного формування Самооборона Севастополя. Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ НЗФ, інший - був керівником підрозділу Слов'янський щит.

За даними слідства, вони брали активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму на території півострова.

"Зокрема, в якості спостерігачів на "дільницях" у складі незаконних виборчих комісій, а також підозрювані забезпечували охорону дільниць і безперешкодне проведення "референдуму" в місті Севастополь", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в прокуратурі повідомили, що один з керівників брав участь у проведенні мітингів на підтримку окупації півострова Російською Федерацією.

"Це підтверджується висновком судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз", - зазначили в ОГУ.

Також підозрювані були нагороджені представниками РФ медалями "За повернення Криму".

До слова, Комелов очолював Севастопольський осередок організації Український вибір. Синявський також був активістом цього осередку.

Анексія Криму

У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилася за приєднання до РФ. Пізніше Росія анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Звинувачення в держзраді Миколи Азарова - про що писав Главред:

  • 24 березня стало відомо, що колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову оголосили підозру в державній зраді у справі про Харківські угоди. Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генпрокурора.
  • Йому інкримінують дії на шкоду суверенітету України за попередньою змовою з тодішнім президентом Віктором Януковичем.
  • За даними слідства, 20 квітня 2010 року він на території Росії погодився на нав'язані президентом РФ Дмитром Медведєвим умови продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму на 25 років під приводом отримання знижки на газ.
  • Слідство вважає, що в результаті підписання і ратифікації Харківських угод були штучно створені передумови для нарощування військ РФ в Криму, вторгнення російської армії та окупації півострова.
  • Тим часом адвокат колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова Євген Пелихос заявив, що його підзахисний не отримував підозру в держзраді, як про це 24 березня повідомили Держбюро розслідувань і Офіс генпрокурора.
  • Сам Азаров також заявив, що підозру в держзраді йому не вручали. За його словами, свідчень у справі він давати не збирається і на допити не з'явиться. На думку політика, сторона звинувачення свідомо сфальсифікувала справу.

Віктор Медведчук Український вибір новини України Офіс генпрокурора
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