Тренер купував навіть речі: Ірина Коляденко пояснила, чому подарувала нову квартиру наставнику

У Ірини Коляденко та Володимира Яременка тепер є квартири в Ірпені /Фото ukrwrestling.com.ua

Українська спортсменка Ірина Коляденко, яка стала бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо з вільної боротьби, пояснила, чому подарувала своєму тренеру Володимиру Яременку подаровану їй після змагань квартиру.

Зазначимо, що у самої спортсменки власної квартири теж не було – спочатку вона жила в гуртожитках, а потім орендувала невелику квартиру-студію.

"У нас в спорті немає таких великих грошей. Адже треба ж ще готуватися до змагань і вкладати гроші в себе, у відновлення, фармакологію. У тренера своєї квартири теж не було", - розповіла Ірина в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

На її благородний вчинок відреагувала влада Ірпеня та дала їй другу квартиру. Втім, коли дівчина ухвалювала рішення зробити сюрприз тренеру, вона не знала про те, що їй подарують ще одну житлоплощу.

"Це не було задумано заздалегідь, тому що я не знала, що мені подарують квартиру. Після Олімпіади про це ніхто не попереджав. Після приїзду спочатку мене запросили на відкриття Академії спорту в Бучі, а потім в парк на концерт, і вже там мені сказали, що дадуть квартиру. Після вручення ми поїхали її дивитися. Побачили, що це вже готова квартира – робиш ремонт, в'їжджаєш і живеш. Ми роз'їхалися по домівках, і за ніч у мене дозрів план. Після чого я написала такий емоційний допис, що дарую квартиру тренеру. Мені захотілося це зробити - віддячити за його час, сили і роботу", - розповіла Ірина.

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Дівчина додала, що у неї в родині не було можливості її підтримувати, навіть повністю одягати.

"Я тягнула, як могла, і тренер все це бачив. І так - купував речі", - зазначила вона.

Про другу квартиру Коляденко дізналася, коли до неї приїхало телебачення, щоби відзняти сюжет про її подарунок тренеру.

"Ми виходимо з квартири, і тут підходить мер Ірпеня Олександр Маркушин і представник інвестиційної компанії "Молодість" і вручають мені сертифікат ще на одну. Це була повна несподіванка. А коли про це вийшов сюжет, то пішла хвиля. Я привернула увагу багатьох людей до того, що тренерів теж потрібно помічати", - розповіла спортсменка.

Обидві квартири - однокімнатні, розташовані в Ірпені. За словами Коляденко, її тренер був вражений та здивований через такий подарунок.

"Йому вже після появи мого допису подзвонив хтось із друзів і запитав: "Ти бачив? Бачив?! Як відреагував?". Знаєте, він взагалі не сильно емоційна людина, а тим більше після Олімпійських ігор ми – як вичавлені лимони. Але він був здивований і навіть вражений. Звичайно, йому це приємно. Але я це і хотіла зробити", - поділилася дівчина.

Коляденко також розповіла, на що збирається витратити 55 тисяч доларів призових за олімпійську медаль: "На ремонт квартири і на свій розвиток. Якісь нові знання хочу отримати, англійську вчити. Просто треба переключитися на якусь іншу діяльність. Щоби потім вже тренуватися в повній бойовій готовності - і моральній, і фізичній".

Нагадаємо, 25 серпня українська спортсменка Ірина Коляденко заявила, що віддасть отриману завдяки перемозі на змаганнях у Токіо квартиру своєму тренеру Володимиру Яременку.

26 серпня стало відомо, що влада міста Ірпінь Київської області, де проживає спортсменка, дізнавшись про ситуацію, що склалася, вирішила нагородити її за такий безпрецедентний вчинок. Мер Ірпеня Олександр Маркушин разом з підприємцями міста вручили призерці Олімпійських ігор ще одну житлоплощу.