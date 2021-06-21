"Треш" у Бердянську: туристів атакують морські блохи та не дають купатися

На Азові туристів атакують морські блохи / Марина Григоренко

В курортному Бердянську Запорізької області, який приваблює туристів теплим Азовським морем, відпочиваючі скаржаться на незручності при купанні на пляжах.

Туристами не дають спокою морські блохи, розповів відомий блогер Євген Панюта на своєму YouTube-каналі.

Він підкреслив, що укуси морських бліх здатні викликати свербіж, почервоніння і алергічну реакцію відпочиваючих.

"Це треш" - назвав своє відео блогер.

/ Скріншот

Блогер розповів, що в нинішньому сезоні зняти житло біля пляжу в Бердянську можна навіть за 100 гривень на добу.

Панюта додав, що на місцевих пляжах оренда шезлонга коштує 80 гривень за дві години, а на цілу добу – 100 гривень.

Відзначимо, що користувачі в коментарях оцінили огляд блогера:

"Привіт, ти правий, це морські блохи(((("

"Яка брудна вода, капець"

"У 100 метрах від пляжу судна спускають баластні води і нечистоти, "краса"

"Місто розбитих доріг і плаваючого лайна"

"Мене вчора теж обкусали! Ще є якісь зелені черв'яки, які присмоктуються до тіла як п'явки і боляче кусають".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві в Русанівській затоці Дніпра вода набула дивного вигляду і кольору. Відповідні кадри публікують очевидці в соцмережах.

На записі видно, що чистий річковий потік змішується з каламутною глинистою масою.