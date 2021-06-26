Третина абітурієнтів "завалила" ЗНО з математики: чому результати такі ганебні

Третина абітурієнтів "завалила" ЗНО з математики / УНІАН

В Україні завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) і вже відомо, скільки учасників набрали максимальну кількість балів - 200. Цього року таких 574. Найменше відмінників з української мови та літератури — всього 5 учнів. А найбільше з англійської - 210 і математики — 137 учасників.

І це в той час, коли третина тих, хто проходив тестування з математики, не набрали навіть мінімум балів, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Журналісти поспілкувалися з випускниками, і дізналися, чому з математики такі ганебні результати.

Зокрема, випускниця Сумської гімназії розповіла, що у неї з математики - 200, з англійської - 200, з української мови та літератури - 199,5. До ЗНО з математики вона особливо не готувалася, всі роки добре вчилася в гімназії, а за три місяці до тестування ходила до репетитора.

"Я просто зібралася і дуже спокійно почала писати, що могла написати", — розповіла Ірина.

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Водночас випускниця Тернопільської гімназії, у якої з математики — 200 балів, хімії — 200, української мови — 194, зазначила, що для отримання з математики максимального показника останній рік займалася ще й з репетитором.

"Не так, щоб посилено, тільки раз на тиждень по 1,5 години. Але цього мені було достатньо, а ще вчилася в математичному класі в гімназії. І було по 9 годин на тиждень, майже кожен день по 2 уроки математики", — каже Вікторія.

Однак третина нинішніх учасників тестування помилилася на найпростіших завданнях. 31% - не подолав поріг з математики.

Як розповів журналістам Сергій, який цього року закінчив економічний факультет Київського університету, він паралельно працює вчителем математики в школі і ходить здавати ЗНО вже п'ятий рік. І п'ятий рік поспіль набирає 200 балів.

"Завдання не стають складнішими. Я починав у 2017. Якщо порівняти зараз, то завдання стали в рази простішими", — говорить Сергій.

Сергій пояснив, чому, на його думку, стільки учасників ЗНО завалили математику цього року. За його словами, у порівнянні з минулими роками, цього року на це ЗНО зареєструвалося набагато більше учасників. Частина вирішила сходити просто так, щоб перевірити свої знання, і завалила статистику.

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