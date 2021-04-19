Третя хвиля коронавірусу в Україні: прем'єр вказав на позитивні зміни

Для хворих на коронавірус в нашій країні є десятки тисяч вільних ліжок, поділився Шмигаль.
В Україні у ході третьої хвилі коронавірусу COVID-19 спостерігаються позитивні зміни – за минулий тиждень (12-18 травня), в країні вірус підхопили на 14 тисяч осіб менше, ніж за попередні сім днів.
За останні три тижні покращилися показники завантаженості ліжок у лікарнях, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді з президентом Володимиром Зеленським, йдеться на сайті Офісу президента.
Глава Кабміну додав, що всього для хворих на COVID-19 у нашій країні виділили 77 698 ліжок (киснем забезпечені 67 567), а зараз зайняті 44 415.
"...Що стосується кількості активних хворих, то динаміка зростання зменшилася... кілька областей у Центральній та Західній Україні близькі до виходу з червоної зони, ситуація у місті Києві залишається складною", – додав прем'єр.
Коронавірус в Україні та карантин – що потрібно знати
- У березні 2020 року у світі розпочалася пандемія COVID-19. У нашій країні з 12 числа стартував карантин.
- У державі було кілька хвиль коронавірусу. Ситуація з поширенням COVID-19 серйозно погіршилася у березні поточного року. У МОЗ 13 квітня повідомили, що держава вийшла на пік третьої хвилі захворюваності.
- Зараз в Україні адаптивний карантин – державу поділено на зелену, жовту, помаранчеву та червону зону. У зеленій зоні найслабші карантинні заходи, а у червоній – найсуворіші. Зелених зон в українській державі поки немає.
- У червоній зоні зараз знаходяться Київ та ще низка областей – Київська, Житомирська, Львівська, Запорізька, Миколаївська, Полтавська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська та Чернівецька.
- Станом на 19 квітня коронавірус діагностовано у 1 953 016 осіб, одужали 1 487 677 пацієнтів, померли 40 000 інфікованих та є 425 339 активних хворих.
- У МОЗ зазначали, що у Києві та у семи областях – Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Хмельницькій перевищено заповненість ліжок з киснем.