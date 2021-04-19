Третя хвиля коронавірусу в Україні: прем'єр вказав на позитивні зміни

В Україні покращилася ситуація з коронавірусом, повідомив Денис Шмигаль / УНІАН

В Україні у ході третьої хвилі коронавірусу COVID-19 спостерігаються позитивні зміни – за минулий тиждень (12-18 травня), в країні вірус підхопили на 14 тисяч осіб менше, ніж за попередні сім днів.

За останні три тижні покращилися показники завантаженості ліжок у лікарнях, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді з президентом Володимиром Зеленським, йдеться на сайті Офісу президента.

Глава Кабміну додав, що всього для хворих на COVID-19 у нашій країні виділили 77 698 ліжок (киснем забезпечені 67 567), а зараз зайняті 44 415.

"...Що стосується кількості активних хворих, то динаміка зростання зменшилася... кілька областей у Центральній та Західній Україні близькі до виходу з червоної зони, ситуація у місті Києві залишається складною", – додав прем'єр.

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