Троє чоловіків по черзі ґвалтували вагітну дівчину в Одесі

Зі своїми кривдниками постраждала познайомилася біля супермаркету.
В Одесі дівчину на 7-му тижні вагітності зґвалтувати троє чоловіків. З ними вона познайомилася на виході з супермаркету "АТБ".
Кричущий інцидент стався за адресою вул. Ільфа і Петрова, 53, пише Telegram-канал "Новини Одеса".
"Як повідомляють в поліції біля АТБ дівчина познайомилася з кимось та її покликали додому поїсти, а потім почали чіплятися і зґвалтували "по колу" троє чоловіків по черзі та примушували до орального сексу", - йдеться в повідомленні.
У мережі також повідомляють, що дівчина перебуває на 7 тижні вагітності.
читайте також"Намагався розставити мені ноги": у поїзді "Київ-Львів" мало не зґвалтували жінку"Зараз ґвалтівники погрожують дівчині фізичною розправою, щоб "зам'яти справу", мовляв, у них є зв'язки в поліції", - повідомили автори каналу.
За інформацією видання "Обозреватель", постраждала перебувала в розшуку за участь в крадіжці, тому не відразу зважилася звернутися до правоохоронців за допомогою.
Раніше ми повідомляли, що в Києві батько по-звірячому ґвалтував свою 14-річну дочку, погрожуючи їй пістолетом і ножем. Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, чоловіка вже заарештували.
Також повідомлялося, що в Закарпатській області взяли під варту трьох підлітків у віці 14 і 15 років, яких підозрюють у груповому зґвалтуванні 14-річної дівчина. Слідство встановило, що наприкінці серпня в одному з населених пунктів району троє підлітків затягнули 14-річну дівчину в підвал будинку одного з хлопців.