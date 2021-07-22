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Зворушлива історія: на Київщині викрадений пес після 6 років розлуки впізнав свого господаря

22 липня 2021, 15:24

Тварину викрали родичі господарів ще 6 років тому, щоб помститися.

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Пес відразу впізнав свого господаря / Facebook

На Київщині у Переяслав-Хмельницькому сталася цікава історія. Пес породи лабрадор, якого викрали, через 6 років розлуки впізнав свого справжнього господаря.

Про це у Facebook написала зоозахисниця Наталія Рец.

За її словами, собаці 11 років. У 5-річному віці тварину викрала родичка господарів, в якості помсти.

З'ясувалося, що спочатку собака жила в селі Бориспільського району, але її новий власник помер, і тварина потрапила в неблагополучну сім'ю, де зловживали алкоголем.

На це не змогли спокійно дивитися небайдужі сусіди, тому звернулися до зоозахисників.

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Істинного господаря вдалося знайти завдяки жінці, яка розводить собак. Саме цього лабрадора вона 11 років тому продала його справжньому господареві.

При зустрічі пес зрадів чоловікові і почав навколо нього бігати.

Нагадаємо, киянин Віктор Олексенко став зіркою в мережі, рятуючи на руках перелякану собаку під час негоди, яка вирувала в столиці. Зараз пес в порядку, проте пережив сильний стрес.

Раніше в Дніпрі домашній пес породи хаскі під час прогулянки вчепився в обличчя перехожої. Як розповів чоловік постраждалої, жінка отримала травми підборіддя, шиї, вух і ноги.

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