"Тролінг вищого порядку": Гордон запропонував перейменувати Україну на "Росія-1"

Гордон також "запропонував" перейменувати Україну / скріншот

Телеведучий Дмитро Гордон вирішив піти по стопах Олексія Арестовича, який запропонував перейменувати Україну в "Русь-Україну". За його словами, тролінг Росії – хороша ідея, проте він би заглибився в даному питанні.

Як зазначив Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24", Україна могла б змінити назву на "Росія-1", щоб країна-агресор після перейменування називалася б "Росією-2".

"Ось це був би тролінг вищого порядку. Росія-1 ... При чому не телевізійний канал, а країна. Жарт...", – резюмував український телеведучий у спілкуванні з журналістом і Олексієм Арестовичем в ефірі телеканалу.

Тренд з перейменуванням України

"Велике перейменування" України почалося з радника глави офісу президента Олексія Арестовича. Зокрема, спікер української делегації в ТКГ виступив за перейменування України в "Русь-Україну", щоб відібрати бренд "русские" у росіян. На думку радника Єрмака, якби Україна повернула собі статус Русі, багато чого б змінилося.

Однією з перших на ініціативу Арестовича відреагувала представниця МЗС Росії Марія Захарова. У своєму телеграмі вона з їдким сарказмом зазначила: добре, що стало відомо, чим займається офіс Зеленського і запропонувала Україні перейменуватися в "Укрусь".

Через деякий час голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував ідею радника голови офісу президента Олексія Арестовича про перейменування України на"Русь-Україна". У відповідь на слова Арестовича він сказав на парламентському брифінгу, що "краще жувати, ніж говорити".