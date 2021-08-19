Трупи медуз і пляж у водоростях: туристи показали катастрофічну ситуацію на українському курорті

Водорості покрили пляж / соцмережі

Туристи в соцмережах продовжують скаржитися на зіпсований відпочинок. Так, в курортному селі Щасливцеве на Арабатській стрілці після шторму пляж вкрило водоростями і медузами.

"Після вчорашнього шторму весь пляж усипаний водоростями. Також з'явилися трупи медуз. А море в якихось маленьких червоних водоростях. Незрозуміло, що це таке", - говорить автор відео.

Подібна ситуація і в Кирилівці. Відпочиваючі поскаржилися, що неможливо зайти в море через величезну кількість медуз. З цієї ж причини з'явився неприємний запах.

На опублікованому відео можна помітити, що живність "атакувала" все узбережжя. За словами туристів, погода в Кирилівці чудова, проте комфортно поплавати в морі не вдасться.

"Приїхали на море. Прекрасна погода, але жахливе море ... смердить просто жахливо!", - зазначила туристка, повідомляє РІА-Мелітополь.

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Як раніше повідомляв Главред, в курортному Бердянську Запорізької області, який приваблює туристів теплим Азовським морем, відпочиваючі скаржаться на незручності при купанні на пляжах.Туристами не дають спокою морські блохи.

А в Києві в Русанівській затоці Дніпра вода придбала дивний вигляд і колір. Відповідні кадри публікують очевидці в соцмережах.

Крім того, ще на одному курорті в Бердянську Запорізької області замість медуз до узбережжя затоки прибило тонни морських водоростей.