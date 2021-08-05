"Трясли" бізнесменів Харківщини: СБУ ліквідувала масштабну банду рекетирів

У Харківській області ліквідували небезпечну ОЗУ / ssu.gov.ua

В Харківської області Служба безпеки України ліквідувала злочинне угруповання, до якого входили близько 50 осіб, у тому числі діючі правоохоронці та люди з досвідом ведення бойових дій.

"За попередніми даними слідства, зловмисники займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Угруповання мало чітку структуру і скоювало тяжкі злочини економічного і насильницького характеру", - йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

За інформацією СБУ, розмір "прибутку" угруповання становив понад 1 млн грн щомісяця.

"Зокрема, вони" обклали даниною " місцевих підприємців і якщо останні відмовлялися давати їм гроші, то зловмисники погрожували насильством і фізичною розправою. Задокументовані випадки, коли учасники угруповання завдавали шкоди особистому майну підприємців, які відмовлялися платити "данину" (зокрема підпалювали автомобілі)", - йдеться в повідомленні СБУ.

У спецслужбі уточнюють, що в ході обшуків у зловмисників вилучено великі суми грошей, чорнові записи обліку "поборів з підприємців", зброю, боєприпаси, а також посвідчення діючих співробітників Національної поліції.

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/ ssu.gov.ua

Дії зловмисників кваліфікуються за ст.255 (створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією), ст. 189 (вимагання), ст. 206 (протидія законній господарській діяльності) Кримінального кодексу.

/ ssu.gov.ua

"Учасникам злочинного угруповання готується повідомлення про підозру", - інформують в СБУ.

/ ssu.gov.ua

У свою чергу Офіс генерального прокурора відзначає, що затримано семеро учасників угруповання, в тому числі організатор, підозрюваних у вимаганні, протидії законній господарській діяльності, а також створенні злочинної організації та участі в ній (ч .4 ст. 189, ч. 3 ст. 206, ч. 1, ч. 2 ст. 255 КК України).

/ ssu.gov.ua

"Зараз вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними ресурсу Dетектив-Info, співробітники Головного слідчого управління Служби безпеки України провели серію обшуків та затримали 7 членів Харківського обласного відділення політичної партії Національний корпус, серед яких Сергій "Чилі" Величко, за підозрою у створенні та участі у складі організованого злочинного угруповання, що спеціалізувалося на рекеті.

Додамо, що в Нацкорпусі заперечують заявлену інформацію про вилучення нелегальної зброї та боєприпасів. Зазначається, що СБУ нібито вилучила кілька одиниць легальної та зареєстрованої зброї.

Нагадаємо, раніше в мережі розкрили таємницю з фінансування партії Національний корпус. Щомісячні витрати на утримання партії обчислювалися сотнями тисяч гривень.