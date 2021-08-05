"Трясли" бізнесменів Харківщини: СБУ ліквідувала масштабну банду рекетирів

Розмір "прибутку" угруповання становив понад 1 млн грн щомісяця.
В Харківської області Служба безпеки України ліквідувала злочинне угруповання, до якого входили близько 50 осіб, у тому числі діючі правоохоронці та люди з досвідом ведення бойових дій.
"За попередніми даними слідства, зловмисники займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Угруповання мало чітку структуру і скоювало тяжкі злочини економічного і насильницького характеру", - йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.
За інформацією СБУ, розмір "прибутку" угруповання становив понад 1 млн грн щомісяця.
"Зокрема, вони" обклали даниною " місцевих підприємців і якщо останні відмовлялися давати їм гроші, то зловмисники погрожували насильством і фізичною розправою. Задокументовані випадки, коли учасники угруповання завдавали шкоди особистому майну підприємців, які відмовлялися платити "данину" (зокрема підпалювали автомобілі)", - йдеться в повідомленні СБУ.
У спецслужбі уточнюють, що в ході обшуків у зловмисників вилучено великі суми грошей, чорнові записи обліку "поборів з підприємців", зброю, боєприпаси, а також посвідчення діючих співробітників Національної поліції.
Дії зловмисників кваліфікуються за ст.255 (створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією), ст. 189 (вимагання), ст. 206 (протидія законній господарській діяльності) Кримінального кодексу.
"Учасникам злочинного угруповання готується повідомлення про підозру", - інформують в СБУ.
У свою чергу Офіс генерального прокурора відзначає, що затримано семеро учасників угруповання, в тому числі організатор, підозрюваних у вимаганні, протидії законній господарській діяльності, а також створенні злочинної організації та участі в ній (ч .4 ст. 189, ч. 3 ст. 206, ч. 1, ч. 2 ст. 255 КК України).
"Зараз вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.
За даними ресурсу Dетектив-Info, співробітники Головного слідчого управління Служби безпеки України провели серію обшуків та затримали 7 членів Харківського обласного відділення політичної партії Національний корпус, серед яких Сергій "Чилі" Величко, за підозрою у створенні та участі у складі організованого злочинного угруповання, що спеціалізувалося на рекеті.
Додамо, що в Нацкорпусі заперечують заявлену інформацію про вилучення нелегальної зброї та боєприпасів. Зазначається, що СБУ нібито вилучила кілька одиниць легальної та зареєстрованої зброї.
Нагадаємо, раніше в мережі розкрили таємницю з фінансування партії Національний корпус. Щомісячні витрати на утримання партії обчислювалися сотнями тисяч гривень.