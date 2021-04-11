Трюдо попросили допомогти Україні через нарощування російських військ

Консерватори закликали уряд Трюдо протистояти Росії / УНІАН

Швидка мілітаризація Росією Криму і прикордонних з Україною регіонів викликала занепокоєння у найбільшої опозиційної Консервативної партії Канади. Як заявив депутат від Консервативної партії та тіньовий міністр закордонних справ Канади Майкл Чонг, уряд країни має збільшити військову допомогу Україні.

"Консерватори рішуче засуджують посилення Росією своєї незаконної військової присутності на українській території Криму. <...> Консерватори також стурбовані воєнним розвитком Росії на східному кордоні України, що загрожує стабільності Східної Європи та НАТО", - сказав Чонг, повідомляє Укрінформ.

Він закликав уряд Канади збільшити військову допомогу Україні.

"Консерватори закликають уряд Трюдо протистояти російським загрозливим діям, посиливши підтримку України, надавши їй військову оборонну допомогу й відновивши передавання зображень RADARSAT для сприяння у виявленні маневрів й обладнання російських сил", - підкреслив депутат.

Чонг додав, що члени Консервативної партії "солідарні з народом України в його боротьбі за свободу, суверенітет і територіальну цілісність".

Довідка

RADARSAT - канадський супутник дистанційного зондування Землі. Угода про обмін розвідувальними даними між оборонними відомствами України та Канади була укладена на початку 2015 року, проте незабаром після приходу до влади прем'єр-міністр Джастін Трюдо призупинив його дію, посилаючись на брак коштів та проблеми з ліцензуванням. Українська сторона регулярно звертається до канадської з проханням відновити дію угоди.

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