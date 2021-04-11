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Трюдо попросили допомогти Україні через нарощування російських військ

11 квітня 2021, 11:23

Консерватори закликали уряд Трюдо протистояти російським загрозливим діям, посиливши підтримку України.

Трюдо
Консерватори закликали уряд Трюдо протистояти Росії / УНІАН

Швидка мілітаризація Росією Криму і прикордонних з Україною регіонів викликала занепокоєння у найбільшої опозиційної Консервативної партії Канади. Як заявив депутат від Консервативної партії та тіньовий міністр закордонних справ Канади Майкл Чонг, уряд країни має збільшити військову допомогу Україні.

"Консерватори рішуче засуджують посилення Росією своєї незаконної військової присутності на українській території Криму. <...> Консерватори також стурбовані воєнним розвитком Росії на східному кордоні України, що загрожує стабільності Східної Європи та НАТО", - сказав Чонг, повідомляє Укрінформ.

Він закликав уряд Канади збільшити військову допомогу Україні.

"Консерватори закликають уряд Трюдо протистояти російським загрозливим діям, посиливши підтримку України, надавши їй військову оборонну допомогу й відновивши передавання зображень RADARSAT для сприяння у виявленні маневрів й обладнання російських сил", - підкреслив депутат.

Чонг додав, що члени Консервативної партії "солідарні з народом України в його боротьбі за свободу, суверенітет і територіальну цілісність".

Довідка

RADARSAT - канадський супутник дистанційного зондування Землі. Угода про обмін розвідувальними даними між оборонними відомствами України та Канади була укладена на початку 2015 року, проте незабаром після приходу до влади прем'єр-міністр Джастін Трюдо призупинив його дію, посилаючись на брак коштів та проблеми з ліцензуванням. Українська сторона регулярно звертається до канадської з проханням відновити дію угоди.

Війська Росії біля кордонів України - про що йшлося раніше:

  • Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
  • Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу для жодної країни світу, включаючи Україну.
  • 6 квітня через загострення ситуації на Донбасі президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Зеленський запропонував Трюдо розглянути можливість розширення програми тренувань для Збройних сил України.
  • Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запевнив у непохитності підтримки суверенітету й територіальної цілісності України та засудив ескалацію Росією насильства на Донбасі.

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