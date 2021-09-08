Туалетна засідка: одесит застряг у туалеті Дніпра, його звільняли фахівці

Туалет виявився засідкою / соцмережі

Курйозний випадок в Дніпрі. Там турист з Одеси застряг у кабінці туалету. Визволяти його із засідки довелося фахівцям.

Як пише ТСН, інцидент стався в сквері Прибережний, де гуляв одесит. Чоловік зайшов до вбиральні, проте вийти з неї вже не зміг. Замок кабінки заклинило. одесит пробув у туалеті близько години.

"Причиною даної ситуації став замок, який заклинив. Це перший випадок за два роки експлуатації. Зараз замок відремонтовано, санвузол працює справно. Сумарно турист пробув в туалеті трохи більше години, проте ніяких претензій або агресії з його боку не було", - повідомили у пресслужбі Дніпровської міськради.

Допомогло те, що вбиральня сучасна і в ній є кнопка виклику екстреної допомоги.

Нагадаємо, в Одесі на дитячому майданчику дівчинка просунала голову між металевими прутами і застрягла. Її звільняли співробітники ДСНС. Їм довелося розрізати конструкцію.

Також раніше в Одесі бездомна жінка засунула голову в сміттєвий бак і наглухо застрягла там. Інцидент стався на Привокзальній площі Одеси. За словами очевидців, для того, щоб визволити жінку з металевого полону, довелося викликати рятувальників з міського управління ДСНС. Вони-то і звільнили жінку.