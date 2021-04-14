Туреччина заступилася за Україну перед Росією

Туреччина стурбована загостренням нинішньої ситуації на сході України та виступає за її мирне врегулювання на основі міжнародного права.
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Анкара виступає за деескалацію ситуації на сході України.
За його словами, Туреччина стурбована через загострення ситуації на Донбасі, передає Укрінформ.
"Ми виступаємо за зняття напруги між Росією та Україною, мирне врегулювання з повагою до територіальної цілісності (України, - ред.) в рамках міжнародного права", - сказав міністр оборони Туреччини.
Акар додав, що Туреччина не визнає тимчасової окупації Кримського півострова, підтримує кримських татар.
читайте такожЕксперт розкрив, у чому інтерес Туреччини в українсько-російському конфлікті"Україна - наш стратегічний партнер. Ми дуже стурбовані її майбутнім. Ми, як держава, задекларували свою зацікавленість в її безпеці, мирному житті, територіальній цілісності. Ми заявили, що не визнаємо окупації Криму. Ми сказали, що нас дуже турбує існування кримських татар та їхнє майбутнє", - сказав міністр оборони.
Агресія РФ у Криму та на Донбасі
У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".
Зустріч Зеленського і Ердогана - про що раніше писав Главред:
- Президент України Володимир Зеленський 10 квітня прибув з робочим візитом до Туреччини.
- Після переговорів Зеленського з його турецьким колегою Реджепом Ердоганом, які тривали близько трьох годин, відбулося 9-те засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, за результатами якого була підписана спільна декларація.
- За підсумками переговорів із Зеленським Ердоган заявив про неухильну підтримку незалежності та державного суверенітету України.
- Ердоган заявив, що на переговорах із Зеленським підтвердив принципове рішення Туреччини не визнавати анексію Криму.