Туреччина заступилася за Україну перед Росією

Туреччина стурбована через загострення ситуації на Донбасі / Reuters

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Анкара виступає за деескалацію ситуації на сході України.

За його словами, Туреччина стурбована через загострення ситуації на Донбасі, передає Укрінформ.

"Ми виступаємо за зняття напруги між Росією та Україною, мирне врегулювання з повагою до територіальної цілісності (України, - ред.) в рамках міжнародного права", - сказав міністр оборони Туреччини.

Акар додав, що Туреччина не визнає тимчасової окупації Кримського півострова, підтримує кримських татар.

читайте такожЕксперт розкрив, у чому інтерес Туреччини в українсько-російському конфлікті"Україна - наш стратегічний партнер. Ми дуже стурбовані її майбутнім. Ми, як держава, задекларували свою зацікавленість в її безпеці, мирному житті, територіальній цілісності. Ми заявили, що не визнаємо окупації Криму. Ми сказали, що нас дуже турбує існування кримських татар та їхнє майбутнє", - сказав міністр оборони.

Агресія РФ у Криму та на Донбасі У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією. У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

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