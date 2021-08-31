Туристи з України можуть подорожувати в 35 країн ЄС: умови для в'їзду

Зараз для українців без вимоги ПЛР-тесту і сертифікату про вакцинацію відкриті три країни.
Станом на сьогодні 31 Серпня, туристи з нашої країни можуть запросто подорожувати до 35 країн Європи. А для того, щоб потрапити до трьох країн ЄС, не знадобитися COVID-сертифікат або результат ПЛР-тесту, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.
"МЗС працює над тим, щоб українці могли вільно і безпечно подорожувати світом, навіть у нинішніх складних умовах пандемії", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
У відомстві додали, що останній день літа не означає завершення сезону подорожей.
Зараз для українців без вимоги ПЛР-тесту і сертифікату про вакцинацію відкриті три країни:
- Албанія,
- Естонія
- Іспанія.
При цьому для в'їзду до Ісландії і Чехії буде потрібен лише сертифікат про вакцинацію.
Крім того, 30 країн Європи дозволять в'їзд при наявності ПЛР-тесту або повної вакцинації, а саме:
- Австрія,
- Бельгія,
- Болгарія,
- Боснія і Герцеговина,
- Великобританія,
- Греція,
- Данія,
- Ірландія,
- Італія,
- Кіпр,
- Латвія,
- Литва,
- Люксембург,
- Мальта,
- Молдова,
- Нідерланди,
- Німеччина,
- Північна Македонія,
- Португалія,
- Румунія,
- Сербія,
- Словаччина,
- Словенія,
- Угорщина,
- Фінляндія,
- Франція,
- Хорватія,
- Чорногорія,
- Швейцарія,
- Швеція.
У МЗС підкреслили, що правила в'їзду в ту чи іншу країну постійно змінюються. При цьому деталі в'їзду до кожної окремої країни можуть відрізнятися.
"Щеплення якими вакцинами визнаються, чи потрібно проходити карантин або робити додатковий ПЛР-тест по прибуттю, чи однакові правила при перетині кордону автотранспортом і подорожі літаком - ці та багато інших нюансів дуже важливі і можуть варіюватися від країни до країни", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Європейській комісії оцінили перспективи членства України у Європейському Союзі.
Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що не бачить перспектив для запуску процедури членства України в ЄС в найближчі 3-5 років.