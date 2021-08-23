Туристи на Азовському узбережжі скаржаться на інтоксикацію тіл: що сталося

Туристи на Азовському узбережжі скаржаться на інтоксикацію тіл / УНІАН

Українці, які влітку нинішнього року активно відпочивають в районі Азовського моря, почали в масовому порядку скаржитися на інтоксикацію після купання у воді. Експерти пов'язують неприємні наслідки з неймовірно великим числом медуз на водній гладі. Про це повідомляється на порталі РИА-Мелітополь.

Інтоксикацію організму можуть викликати не тільки контакти з медузами, а й сам запах медуз, які розкладаються на сонці, кажуть експерти.

У зоні ризику в першу чергу входять люди, у яких ослаблена імунна система. Більшість інтоксикацій фахівці пов'язують з контактами людини з кишковопорожнинними. З дев'яти тисяч видів безхребетних, які налічуються вченими, близько ста видів - отруйні. В першу чергу небезпечний вид Chidaria, кажуть експерти.

Медики, в свою чергу, рекомендують після купання в Азовському морі оглядати тіло на предмет опіків, використовувати промивання морською водою, а також швидко міняти плавки / купальники після виходу з води.

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Нагадаємо, раніше експерт-біолог Олександр Коротя заявляв, що нашестя медуз в Азовському морі пов'язано з тим, що вода дуже інтенсивно нагрівається

А ще 3-4 роки тому температура води не піднімалася вище +26 градусів

"Зараз справи йдуть інакше. Також цього року у воді дуже багато зоопланктону, яким харчуються медузи", - каже біолог.

Коротя зазначив, що судячи з міжнародних даних, з кожним роком десь на пів градуса підвищується температура Світового океану. А, отже, теплолюбні організми отримують комфортні умови, у них починається інтенсивне розмноження, з'являється кормова база і вони прекрасно себе почувають.