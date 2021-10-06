Тусовки і алкоголь: в Мережу злили акаунти підозрюваних у вбивстві копа в Чернігові

/ cn.npu.gov.ua

У соціальних мережах з'явилися подробиці про підозрюваних у жорстокому побитті поліцейських в Чернігові, в результаті якого помер капітан поліції Артур Єрохін.

Сторінку одного із затриманих користувачі виклали в соціальні мережі. На сторінці відео, приурочене до 18-річчя одного з підозрюваних.

Сам відеоряд - це, очевидно, добірка подій, які хлопці проживали разом. На ролику видно, як молоді люди відпочивають в нічних клубах, саунах, нерідко випивають.

Одна зі знайомих затриманих розповіла, що підозрювані не відмовлялися від алкоголю.

"Так, вони з друзями випивали. Але сам Діма (підозрюваний у злочині, - ред.) пив небагато. За весь час жодного разу не бачила його сильно напідпитку. В якому він стані був того вечора, невідомо", - розповіла знайома підозрюваного Олександра.

Реклама

У той же час дев'ятнадцятирічний Олександр Двойнос, якого разом з трьома друзями затримали за підозрою у вбивстві Єрохіна, збирається стати правоохоронцем.

Раніше Двойнос на своїй сторінці в Instagram вказав місце навчання – Академія ДПтС (Державної пенітенціарної служби). Хлопець вступив до навчального закладу у 2020 році. Спеціальність - "Правоохоронна діяльність".

У навчальному закладі журналістам Obozrevatel підтвердили, що Олександр Двойнос дійсно є студентом денного відділення, збирається отримати ступінь бакалавра.

"Він студент другого курсу, навчається за контрактом – за гроші фізичних, юридичних осіб. Особливо нічим не відрізнявся", - повідомили в Академії.

Смертельні розбірки у Чернігові: як загинув капітан Артур Єрохін

Раніше повідомлялося, що в Чернігові стався конфлікт між двома правоохоронцями і групою невідомих. У ніч на суботу, 2 жовтня, перехожі виявили тіло одного з копів - капітана поліції. Поруч з ним в несвідомому стані перебував ще один правоохоронець, теж капітан-його доставили в реанімацію.

Пізніше в Мережі було опубліковано відео смертельної екзекуції у Чернігові, внаслідок якої загинув коп.

У Мережі з'явилися нові подробиці загибелі в Чернігові 30-річного капітана поліції Артура Єрохіна. Повідомлялося, що підлітки вбили копа після зауваження в магазині.

Після цього свідки розбірок у Чернігові копів звинуватили у ігнорування виклику на місце вбивства.

Крім того, спливли нові деталі розправи в Чернігові, а також ще одне відео смертельної бійки.

Додамо, що рішенням суду були заарештовані всі підозрювані у вбивстві поліцейського. Під час досудового розслідування вони перебуватимуть у СІЗО.