"Ти геній, ні ти геній": після інтерв'ю Дмитра Гордона з Дмитром Гордоном мережу підірвали меми

Дмитра Гордони / Скріншот

Епатажний журналіст Дмитро Гордон взяв інтерв'ю у свого середнього сина Дмитра. Родичі розмовляли про дитинство, навчання та музику.

Півторагодинна розмова батька і сина з'явилася на YouTube-каналі "В гостях у Гордона".

Однак з усього тривалого інтерв'ю тезек користувачів підірвала фраза: "Ти - геній, ні - ти геній!", яку ніяк не могли поділити Гордони.

Крім цього, юзери пожартуватили над самою суттю інтерв'ю і те, як його підніс публіці журналіст: "Дмитро Гордон бере інтерв'ю у Дмитра Гордона",

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З анонсу ролика стало відомо, що Дмитро Гордон-молодший з'явився на світ в 1995 році в Чеській Празі. Закінчив музичний коледж Берклі в американському Бостоні. А ось зараз живе в Лос-Анджелесі і заробляє на життя створенням музики. Крім цього, він ще й спортсмен - 4-разовий чемпіон Європи з об'єднаних єдиноборств серед юнаків.

А взагалі користувачі не приховували своєї фантазії в жартах над Гордонами.

"Дмитро, а на чию честь ви назвали сина?", "Інших синів теж назвали Дмитром", " Дмитро Гордон в гостях у Дмитра Гордона. Нарешті!",- написали в мережі.

Нагадаємо, раніше Гордон відзначився черговим ідіотським жартом. Він познущався з російської блогерки Мар'яни Ро.

В інтерв'ю з представницею країни-агресора в програмі в гостях у Дмитра Гордона співрозмовники заговорили про вік Мар'яни і про те, що їй пора щось міняти в свій 21 рік. І ось на риторичне питання про зміни в житті Мар'яни Гордон і видав: "Очко". На що та відповіла: "Дупло".

Про що ще жартує Гордон:

Раніше він пожартував з російським бізнесменом Михайлом Ходорковським про умови утримання ув'язнених у виправній колонії з особистого досвіду підприємця. У той час, коли Ходорковський сказав, що в'язниця-це барак, Гордон у нього уточнив: "Обама?". "Ну, типу", - відповів росіянин.

Крім цього, журналіст відрізняється нецензурними висловлюваннями під час своїх ефірів. Наприклад, цукерки торгової марки Рошен, він називає " гівно в шоколаді "і як альтернативу пропонує українцям солодощі власного виробництва – "Гордон в шоколаді".