УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Ти не бійся, я не збоченець": ЗМІ з'ясували подробиці зґвалтування школярки на випускному

26 червня 2021, 08:50

Дівчину зґвалтував шкільний учитель хореографії. Він неодноразово чіплявся до інших школярок і озвучував недоречні натяки і жарти на їхню адресу.

Зґвалтування
У Кривому Розі випускний закінчився зґвалтуванням / rua.gr

У Кривому Розі на шкільному випускному сталося зґвалтування - 28-річний вчитель хореографії поглумився над ученицею. Журналісти видання Заборона поговорили з постраждалою і дізналися деталі події.

Потерпіла дівчина Ольга розповіла, що на випускному всі присутні вживали алкоголь, зокрема і міцні спиртні напої. І батьки, і вчителі розбрелися по території. У якийсь момент випускниця відчула, як її хтось обіймає. Виявилося, що ззаду стояв учитель хореографії. Він сказав: "Зараз піду вирішу з кімнатою".

Дівчина розповіла, що вчитель незабаром повернувся і мовчки повів її за собою - вона навіть не встигла зорієнтуватися, що сталося. Потім він привів її до якусь гримерку і закрив двері на ключ. Що сталося потім, вона згадує погано - просто в якийсь момент зрозуміла, що стоїть гола, а поруч – її голий учитель, який після цього зґвалтував дівчину.

"Оскільки я була п'яна, я була "тілом" - він просто робив, що хотів. У якийсь момент я змогла лише сказати, що без презерватива - ні. Він відповів щось типу "Мала, заспокойся, все добре", - розповіла потерпіла.

Дівчина стверджує, що постійно говорила вчителю, що не хоче сексу, але він її не слухав і наполягав на другому інтимному акті.

Реклама

"У якийсь момент задзвонив його телефон, після чого він відкрив двері, ми нарешті вийшли", - згадала Оля.

Після всього, що сталося, дівчина ввечері подзвонила братові та розповіла про те, що трапилося.

Рішення звернутися в поліцію давалося важко - у відділенні маму з донькою зустріли хихиканням. Розмова тривала години дві, а все, що говорила Оля, сприймали так, ніби вона цього хотіла. У поліції також не вірили, що дівчина незаймана. У райвідділі їй запропонували помиритися з ґвалтівником і зіграти з ним весілля.

"А, так, зроби мені приємне? Ну, як чоловік, я його розумію, так", - сказав під час надання свідчень один з поліцейських.

Змінилося ставлення поліцейських лише тільки після того, як гінеколог дала свій висновок після огляду.

Водночас однокласники звинуватили постраждалу дівчину в бажанні хайпанути, а батьки інших дітей і шкільні вчителі встали на бік ґвалтівника – мовляв, він хлопець хороший, не потрібно псувати йому життя. Крім того, у нього є вагітна дівчина. З журналістами зв'язався батько однієї з випускниць, який теж був на святі, і заявив, що дівчина бреше. Чоловік додав, що вони батьківським колективом збираються стати на захист "цього хлопця".

У школі повідомили, що не будуть укладати новий договір з хореографом на наступний рік. Однокласниці не захотіли також розмовляти на цю тему.

Адвокат дівчини планує ініціювати внутрішнє службове розслідування, зокрема щодо поведінки працівників райвідділу під час першого опитування, яке проводили з критичними порушеннями.

читайте такожЗґвалтували та кинули біля дороги: під Полтавою 16-річна дівчина померла після знущанняЗМІ дізналися, що 28-річний вчитель викладав хореографію в декількох школах, зокрема тій, де в одинадцятому класі навчалася Оля. Потерпіла розповіла, що до старшокласниць він постійно чіплявся і відпускав недоречні жарти в їхній бік.

"Однокласниця говорила, що він якось кликав її танцювати, але щоб вона прийшла до нього без ліфчика. При мені він підходив до однокласниці, яка просто сиділа і навіть не дивилася в його бік - поправив їй волосся за вухо, посміхнувся, пішов далі", - розповіла вона.

Дівчина розповіла, що не спілкувалася з учителем і перетнулася з ним буквально один раз.

"Ти не бійся, притискайся до мене, я не збоченець. Хоча все може бути", - сказав він на їй репетиції.

На одному з його уроків була навіть класна керівниця класу, але вона ніяк не реагувала на поведінку вчителя й лише сміялася.

Як повідомляв Главред, у Хмельницькій області правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. Педофіл підстеріг дитину посеред дня біля її будинку і, застосувавши фізичну силу і погрози, поглумився над нею.

новини Кривого Рогу випускний новини України зґвалтування
Зараз ви переглядаєте новину «"Ти не бійся, я не збоченець": ЗМІ з'ясували подробиці зґвалтування школярки на випускному». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Магнітна буря 24 июня 2021 покладе початок новому шторму: як пережитиМагнітна буря 24 июня 2021 покладе початок новому шторму: як пережити Календар магнітних бур на липень 2021: коли вдарить по голові найсильнішеКалендар магнітних бур на липень 2021: коли вдарить по голові найсильніше Аномальна спека відступить: в Україну йде холодний фронтАномальна спека відступить: в Україну йде холодний фронт І грянув з неба град: у Київській області 30-градусна спека змінилася льодом і грозамиІ грянув з неба град: у Київській області 30-градусна спека змінилася льодом і грозами Нардепка роздяглася в прямому ефірі заради ДобкінаНардепка роздяглася в прямому ефірі заради Добкіна

Останні новини

20:30

Microsoft хоче інтегрувати Steam і Epic Games Store у свій магазин

20:15

Скандальний нардеп Ілля Ківа привітав із Днем молоді в "радянській" шапці Відео

20:04

Гороскоп на завтра 28 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: "переворотна" новина та новий пост Відео

20:00

Що купити на літньому розпродажі в Steam: найвигідніші знижки на популярні ігри Відео

19:57

Ілларінов перерахував помилкові та правильні рішення Зеленського Відео

Реклама
19:30

"Торгуємо" власним підписом: як Україна потрапила в дуже сумну зовнішньополітичну ситуацію Погляд

19:27

У Кравчука пояснили хитрий сценарій РФ з роздачею паспортів на Донбасі Відео

19:08

Біля турецького курорту спалахнули лісові пожежі: готелі в небезпеці

19:06

8 фраз, які не повинна говорити жінка після 50 років

19:02

Смерть молодого бігуна на Львівському півмарафоні: що відомо про померлого

18:50

Як залучити удачу на цілий день: ранковий ритуал на везіння для жінок Відео

18:47

Вибухи на військових складах у Чехії: Прага висунула Москві гучне звинувачення Відео

18:35

З'ясувалося, чому "короля поп музики" Кіркорова виключили із "чорного списку"

18:25

Microsoft докладніше розповіла про підтримку Android-додатків на Windows 11 Відео

17:57

Українців попередили про різке погіршення погоди: які області накриють зливи, грози і град Відео

17:49

Що можна їсти в Петрів піст 2021: меню і смачні рецепти Відео

17:24

Скандал зі зникненням коштів: Приват відзвітував про повернення грошей, клієнти знову незадоволені Відео

17:24

У CD Projekt вважають, що Cyberpunk 2077 досягла задовільного стану

17:00

Гороскоп для Овна на липень-2021: зміни і ходіння по лезу бритви

16:46

У Мінспоцполітиці розповіли, коли для виходу на пенсію знадобиться 35 років стажу Відео

Реклама
16:46

Помилки макіяжу, яких припускається майже кожна жінка Відео

16:42

Роздача паспортів РФ на Донбасі: Київ різко відповів на нахабні звинувачення Москви Відео

16:33

СБУ "помилувала" Кіркорова: співака виключено з "чорного списку" Мінкульту

16:29

Автори PUBG випустили видовищний фільм по всесвіту гри Відео

15:59

Прохід есмінця Defender біля берегів Криму: у Британії спливли секретні документи Відео

15:46

Намагаються залишитися через суд: колишні топчиновники не хочуть їхати з шикарних дач під Києвом Відео

15:28

Без обіцянок і термінів: у ФРН обережно відповіли Зеленському щодо членства в ЄС і НАТО Відео

14:57

Трагедія на Львівському півмарафоні: бігуна близько години намагалася повернути до життя Відео

14:30

Виробники ноутбуків розповіли, які моделі отримають оновлення до Windows 11 Відео

14:29

Кандидати на заміну Меркель пригрозили Кремлю зупинкою Північного потоку-2 Відео

14:28

Стихія "покуражилася" під Києвом: у селі прорвало дамбу, все затопило Відео

14:04

Селера вкрай небезпечна – кандидат наук Відео

13:21

Автори God of War підігріли чутки про вихід PC-версії гри

13:19

Коли в липні в Україні буде аномально спекотно, і в які дні чекати бур: синоптик назвав дати Відео

12:53

Підроблене весілля і афера з квартирою: в Одесі у британця виманили чверть мільйона доларів Відео

12:44

Багато аксесуарів одночасно - величезна модна тенденція літа 2021: як їх поєднувати Відео

12:35

Хакери майнять на комп'ютерах користувачів, які грають в піратські версії ігор – звіт Відео

12:00

За 200 метрів до фінішу: під час Львівського півмарафону помер 23-річний бігун

11:49

У Мінсоцполітики пояснили, коли вийде підняти мінімальну пенсію до 3,5 тисячі Відео

11:24

Дітей відправили до родичів: молоде подружжя загинуло під час пожежі будинку у Чернігівській області

Реклама
10:54

Які несподівані і корисні властивості є у черешні - відповідь дієтологів Відео

10:25

У Києві серед білого дня обікрали співробітницю посольства США Відео

09:54

Скільки води пити в день під час спеки та що потрібно їсти: лікар дала поради

09:44

На Волині батьки дико воюють за сина: в хід пішло відео з розбещенням дитини Відео

09:40

"Приперлися, бл*дь,*бануті": фанатка Басти брудно облаяла його супротивників Відео

09:39

Гороскоп на cьогодні 27 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: загроза життю, "перевороти", жертви підступів Відео

08:55

Зливи, грози, шторм: на які регіони України проллються рясні опади Відео

08:53

Фекальна атака: на Буковині батько студента викупав у нечистотах хабарницю-педагога Відео

08:29

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у менш як 500 осіб Відео

08:09

Світ закриють на замок: ВООЗ допустила новий локдаун через індійський коронавірус-мутант Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти