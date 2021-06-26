"Ти не бійся, я не збоченець": ЗМІ з'ясували подробиці зґвалтування школярки на випускному

У Кривому Розі випускний закінчився зґвалтуванням / rua.gr

У Кривому Розі на шкільному випускному сталося зґвалтування - 28-річний вчитель хореографії поглумився над ученицею. Журналісти видання Заборона поговорили з постраждалою і дізналися деталі події.

Потерпіла дівчина Ольга розповіла, що на випускному всі присутні вживали алкоголь, зокрема і міцні спиртні напої. І батьки, і вчителі розбрелися по території. У якийсь момент випускниця відчула, як її хтось обіймає. Виявилося, що ззаду стояв учитель хореографії. Він сказав: "Зараз піду вирішу з кімнатою".

Дівчина розповіла, що вчитель незабаром повернувся і мовчки повів її за собою - вона навіть не встигла зорієнтуватися, що сталося. Потім він привів її до якусь гримерку і закрив двері на ключ. Що сталося потім, вона згадує погано - просто в якийсь момент зрозуміла, що стоїть гола, а поруч – її голий учитель, який після цього зґвалтував дівчину.

"Оскільки я була п'яна, я була "тілом" - він просто робив, що хотів. У якийсь момент я змогла лише сказати, що без презерватива - ні. Він відповів щось типу "Мала, заспокойся, все добре", - розповіла потерпіла.

Дівчина стверджує, що постійно говорила вчителю, що не хоче сексу, але він її не слухав і наполягав на другому інтимному акті.

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"У якийсь момент задзвонив його телефон, після чого він відкрив двері, ми нарешті вийшли", - згадала Оля.

Після всього, що сталося, дівчина ввечері подзвонила братові та розповіла про те, що трапилося.

Рішення звернутися в поліцію давалося важко - у відділенні маму з донькою зустріли хихиканням. Розмова тривала години дві, а все, що говорила Оля, сприймали так, ніби вона цього хотіла. У поліції також не вірили, що дівчина незаймана. У райвідділі їй запропонували помиритися з ґвалтівником і зіграти з ним весілля.

"А, так, зроби мені приємне? Ну, як чоловік, я його розумію, так", - сказав під час надання свідчень один з поліцейських.

Змінилося ставлення поліцейських лише тільки після того, як гінеколог дала свій висновок після огляду.

Водночас однокласники звинуватили постраждалу дівчину в бажанні хайпанути, а батьки інших дітей і шкільні вчителі встали на бік ґвалтівника – мовляв, він хлопець хороший, не потрібно псувати йому життя. Крім того, у нього є вагітна дівчина. З журналістами зв'язався батько однієї з випускниць, який теж був на святі, і заявив, що дівчина бреше. Чоловік додав, що вони батьківським колективом збираються стати на захист "цього хлопця".

У школі повідомили, що не будуть укладати новий договір з хореографом на наступний рік. Однокласниці не захотіли також розмовляти на цю тему.

Адвокат дівчини планує ініціювати внутрішнє службове розслідування, зокрема щодо поведінки працівників райвідділу під час першого опитування, яке проводили з критичними порушеннями.

читайте такожЗґвалтували та кинули біля дороги: під Полтавою 16-річна дівчина померла після знущанняЗМІ дізналися, що 28-річний вчитель викладав хореографію в декількох школах, зокрема тій, де в одинадцятому класі навчалася Оля. Потерпіла розповіла, що до старшокласниць він постійно чіплявся і відпускав недоречні жарти в їхній бік.

"Однокласниця говорила, що він якось кликав її танцювати, але щоб вона прийшла до нього без ліфчика. При мені він підходив до однокласниці, яка просто сиділа і навіть не дивилася в його бік - поправив їй волосся за вухо, посміхнувся, пішов далі", - розповіла вона.

Дівчина розповіла, що не спілкувалася з учителем і перетнулася з ним буквально один раз.

"Ти не бійся, притискайся до мене, я не збоченець. Хоча все може бути", - сказав він на їй репетиції.

На одному з його уроків була навіть класна керівниця класу, але вона ніяк не реагувала на поведінку вчителя й лише сміялася.

Як повідомляв Главред, у Хмельницькій області правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. Педофіл підстеріг дитину посеред дня біля її будинку і, застосувавши фізичну силу і погрози, поглумився над нею.