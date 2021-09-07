"Ти розбудила в мені звіра": 38-річний чоловік тероризує 11-класницю під Запоріжжям

Мама дівчини в розпачі і всіляко намагається захистити дочку / фото "Телеграф"

У селі Степанівка Запорізької області 38-річний чоловік переслідує школярку з 11 класу. За словами дівчинки, чоловік шле їй моторошні відео, де він ріже себе, також він дзвонить їй і погрожує.

Все почалося два роки тому, коли під фотографіями Лери в соцмережах він почав залишати коментарі з компліментами, пише "Телеграф"

"Хто він, я тоді не знала. Але потім від різних людей дізналася, що цей чоловік вживає наркотики і все таке... і я його заблокувала. А одного разу цей односельчанин зустрів нас, коли я йшла зі своїм другом, 11-класником нашої школи, і сильно побив його", - розповіла Валерія.

Це було лише початком

Знову "проявляти інтерес" до школярки чоловік почав навесні цього року, дізнавшись, що її мама поїхала на заробітки, а батько проживає далеко. Дівчина запевняє, що вона хоч і приймала спочатку компліменти, проте ніяких приводів для інших відносин селянину не давала.

читайте такожНападає на жінок: у Києві на Русанівці з'явився небезпечний маніяк"Я не можу спокійно спати, тому що він вночі світить у вікна ліхтариком або лазерною указкою. Природно, я не знаю, що він може зробити при зустрічі – вихопити телефон, як одного разу вже було, або побити, вбити, зґвалтувати?", - поділилася налякана дівчинка.

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Мама Валерії каже, що переслідувач дзвонить зі свого телефону, телефону своєї матері, регулярно змінюючи сім-карти.

Ось деякі приклади висловлювань чоловіка:

"Ти реально розбудила в мені звіра... я подивлюся, коли ми будемо з тобою наодинці... я подивлюся, що ти потім будеш говорити", - говорив чоловік.

"Ось тепер, Лера, я тобі реально не дам спуску-ходи та остерігайся", - попереджував він дівчинку.

"Я просто прийду, витягну тебе на вулицю, що ніхто не почує. Закрию тобі рот, коли ти будеш спати, витягну тебе на вулицю і тоді ми там будемо розмовляти", - погрожував переслідувач.

Що кажуть у поліції

Начальник місцевого райвідділу поліції повідомив, що підстав притягнути сусіда до відповідальності немає, бо "не сталося жодної біди". Йому загрожує хіба що штраф про адміністративне правопорушення.

Днями в Запорізькому обласному главку поліції все-таки призначили службове розслідування з приводу можливої бездіяльності співробітників поліції при розгляді звернень родичів неповнолітньої.