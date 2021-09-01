Тяга до знань: 17-річну студентку, яка втекла на заняття, в центрі Києва збила машина

Втекла на заняття 17-річну студентку в центрі Києва збила машина / Dtp.kiev.ua

У Києві в середу, 1 вересня, на бульварі Тараса Шевченка, 14 автомобіль Hyundai Tucson збив неповнолітню дівчину. 17-річна студентка поспішала на заняття в Інститут, повідомляє Telegram-канал Dtp.kiev.ua.

В результаті автомобільної аварії пішохід отримала серйозні травми. Як повідомляє Обозреватель з посиланням на власні джерела, 17-річну киянку госпіталізували в ОХМАТДИТ.

"Попередньо було встановлено, що дівчина перебігав дорогу в забороненому місці. У якийсь момент, вона вибігла перед автомобілем Hyundai, водій якого не встиг відреагувати і збив підлітка", - розповіли вони.

Також повідомляється, що в результаті події була заблокована смуга громадського транспорту, через що на цій ділянці дороги утворився затор.

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Нагадаємо, раніше на Київщині поблизу міста Бориспіль сталася смертельна автомобільна аварія.

33-річний водій не впорався з керуванням автомобіля Volkswagen Golf, вилетів з дороги і перекинувся на дах. На момент ДТП в машині знаходилося 16 осіб – дев'ять з них сиділи в багажнику. Семеро з них - діти.

В результаті ДТП машина перекинулася на дах. Дві людини загинули на місці – один дорослий і одна дитина (дівчинка 7 років).