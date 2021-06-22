"Важко дихати": потужна піщана буря покрила Київ пилом

Мешканці столиці не бачать будинку неподалік / ТСН

Київ у вівторок, 22 червня, огорнув потужний смог. Жителі скаржаться на погану видимість і пісок у повітрі, через який важко дихати.

Як повідомляє ТСН, приблизно опівдні місто затягнуло невідомим димом, який поширився відразу на кілька районів. У мережі зазначають, що пилова буря настільки потужна, що з одного берега столиці не видно іншого і кажуть, що на зубах скрипить пісок.

Тим часом, метеоролог Валерій Латуха передавати, що однією з причиною такого явища може бути піщана буря з астраханських напівпустельних степів.

"З космосу спостерігається піщана буря (пилова хмара) над Лівобережною Україною, яку завдала з астраханських напівпустельних степів. Зачіпає також і Київ. Це явище має власне ім'я - "Астраханський Суховій", - написав Валерій Латуха в Facebook.

Забруднення повітря в Києві

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13 квітня 2021 року Київ опинився на другому місці в рейтингу міст усіх країн світу за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані екологічного ресурсу Iqair, який відстежує параметри забруднення повітря.

Показник забруднення повітря в Києві склав 155 (тобто перевищив допустиму норму більш ніж втричі). Повітря в столиці України оцінили як "нездоровий для чутливих груп" або "нездоровий". Поруч зі столицею України в рейтингу знаходяться Ухань (Китай) і Гуанчжоу (Китай), а очолює його Катманду (Непал).

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