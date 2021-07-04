Важко прощався зі школою: випускний для юного полтавця закінчився реанімацією

На Полтавщині хлопець після випускного потрапив до реанімації / Associated Press

У Кременчуці Полтавської області 17-річний хлопець після святкування випускного в школі опинився в лікарні. Підлітка госпіталізували з алкогольним отруєнням.

За інформацією місцевих ЗМІ "Кременчуцька газета" і "Кременчук Today", новоспечений випускник прийшов додому в критичному стані. Вранці 3 липня його госпіталізували в реанімаційне відділення дитячої лікарні Кременчука.

За даними медиків, у нього діагностували гостре алкогольне отруєння. Стан хлопця оцінюється як важкий.

Нагадаємо, з початку 2021-го в Україні змінили правила оформлення дипломів. Основною відмінністю нових правил є те, що відтепер випускникам видаватимуться дипломи без можливості отримати нагороду −, тобто скасовуються так звані червоні дипломи. Крім того, у Міносвіти затвердили форми додатку до диплома європейського зразка та зразок академічної довідки.

Раніше Главред повідомляв, що на Рівненщині чоловік відметелив до реанімації маршрутника, який не підвіз його матір. Жінка поскаржилася синові, що не дочекалася маршрутку. Той прийшов в депо і побачив водія цього автобуса. Чоловік вирішив з'ясувати з ним стосунки, між ними сталася перепалка.

В ході конфлікту чоловік вдарив водія в обличчя. Той впав на асфальт і сильно вдарився головою. Тепер він у реанімації і за його життя борються медики.