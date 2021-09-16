Важкі наркотики та російські командири: затриманий бойовик розповів про "службу" в ДНР

На Донбасі затримали і допитали бойовика / скріншот

На Донбасі при спробі перетину лінії розмежування українські військові затримали чоловіка, який у 2016 році вступив до лав незаконного військового формування так званої "ДНР". Він розповів про росіян у підрозділах бойовиків і масове вживання наркотиків.

Бойовик розповів, що в російсько-окупаційних військах був механіком-водієм танка. Він належав до ворожого угруповання"Дизель". При цьому він вказав, що у нього було два командири – один нібито місцевий, а другий – росіянин, інформує пресцентр штабу ООС.

Росіяни, за словами бойовика, в незаконних формуваннях "вважали себе як царі", вони практикували приниження і знущання над бойовиками з місцевих жителів. Сам чоловік на власні очі не бачив цього, проте запевнив, що таке точно було. Наприклад, коли в одного із бойовиків, в якого є інвалідність, щось не виходило, його заставляли маршувати. Фактично – змушували робити те, що виходить за межі його фізичних можливостей.

Перепробував всілякі наркотики

Коли бойовика затримували, він перебував під дією алкоголю і наркотиків. Втім, сам він стверджує, що до початку допиту його вже "попустило". Чоловік розповів, що під час "служб " вперше спробував важкі наркотики, зокрема метадон, первентин тощо.

Затриманий стверджує, що в особовий склад НЗФ майже повністю вживає алкоголь або наркотики.

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Бойовик визнає, що зрадив Україну

Російський найманець стверджує, що нікого не вбив за час служби, а про те, що був у лавах "терористів", шкодує і "хоче почати життя з чистого аркуша".

"Працювати хочу, сім'ю хочу. Можливо, колишня дружина повернеться. Але це малоймовірно", – зазначив затриманий.

Про що розповів затриманий російський найманець: дивіться відео

Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ в Херсоні затримали агента розвідки Росії. 64-річний пенсіонер служив у Збройних силах СРСР і зберіг переконання про "єдину країну".