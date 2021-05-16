В'язниця або втеча: експерт пояснив неминучість краху Медведчука

Віктор Медведчук / УНІАН

Президент Володимир Зеленський робитиме все можливе для того, щоб нардеп від ОПЗЖ, кум Володимира Путіна Віктор Медведчук сів у в'язницю, заявив політичний консультант Петро Охотін.

"Судячи з того, як розвиваються події, в найближчі три місяці ми побачимо результат: або Медведчук опиниться під арештом, або втече з України", - підкреслив він в інтерв'ю Фактам.

Експерт також нагадав про те, що в Україні відкрито низку кримінальних проваджень щодо Медведчука.

У зв'язку з цим він припустив, що навіть якщо звинувачення Медведчука в державній зраді буде відхилено судом, то знайдуться інші справи.

"Це може бути справа про торгівлю з окупантами, або спливе справа про видобуток вугілля на тимчасово окупованій території компаніями, пов'язаними з Медведчуком. Я думаю, що в цьому напрямку зараз українські правоохоронні органи працюють разом із західними колегами. У будь-якому випадку, мені здається, в Україні зараз немає нікого, хто міг би забезпечити у нас гарантії безпеки куму російського президента". - додав Охотін.

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Справа Віктора Медведчука: