В'язниця або втеча: експерт пояснив неминучість краху Медведчука

Результат у справі Віктора Медведчука може бути в найближчі три місяці, не виключив Петро Охотін.
Президент Володимир Зеленський робитиме все можливе для того, щоб нардеп від ОПЗЖ, кум Володимира Путіна Віктор Медведчук сів у в'язницю, заявив політичний консультант Петро Охотін.
"Судячи з того, як розвиваються події, в найближчі три місяці ми побачимо результат: або Медведчук опиниться під арештом, або втече з України", - підкреслив він в інтерв'ю Фактам.
Експерт також нагадав про те, що в Україні відкрито низку кримінальних проваджень щодо Медведчука.
У зв'язку з цим він припустив, що навіть якщо звинувачення Медведчука в державній зраді буде відхилено судом, то знайдуться інші справи.
"Це може бути справа про торгівлю з окупантами, або спливе справа про видобуток вугілля на тимчасово окупованій території компаніями, пов'язаними з Медведчуком. Я думаю, що в цьому напрямку зараз українські правоохоронні органи працюють разом із західними колегами. У будь-якому випадку, мені здається, в Україні зараз немає нікого, хто міг би забезпечити у нас гарантії безпеки куму російського президента". - додав Охотін.
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Справа Віктора Медведчука:
- Раніше Печерський суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.
- 12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу-державна зрада і порушення законів і звичаїв війни
- Раніше генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.
- Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про прихований військовий підрозділ ЗСУ) проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".