В'язниця за брехню в деклараціях: Рада прийняла закон з пропозиціями Зеленського

Рада прийняла закон про в'язницю за брехню в деклараціях з пропозиціями президента / УНІАН

У вівторок, 29 червня, Верховна Рада прийняла законопроект № 4651 про повернення тюремного покарання за брехню в деклараціях.

Документ був прийнятий з пропозиціями президента Володимира Зеленського, який раніше його ветував, на пленарному засіданні, трансльований в мережі.

Зазначимо, що за схвалення закону віддали свої голоси 315 народних обранців.

Рада врахувала зауваження Зеленського

Згідно з пропозиціями президента, із закону виключається положення, що відомими суб'єкту декларування вважаються відомості про об'єкти декларування, які знаходяться у володінні або користуванні суб'єкта декларування особисто і які знаходяться у володінні або користуванні членів сім'ї суб'єкта декларування і надані суб'єкту декларування в будь-якому вигляді.

Також виключається положення, згідно з яким відомості про об'єкти декларування, які перебувають у володінні або користуванні членів сім'ї суб'єкта декларування, зазначаються в декларації, якщо член сім'ї суб'єкта декларування надав суб'єкту декларування відомості про такі об'єкти декларування в будь-якому вигляді.

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Покарання за брехню в деклараціях

Крім того, у Кримінальному кодексі України встановлюється, що умисне неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, карається штрафом від 2 500 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 42 500 тис. до 51 тис. грн.) або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин або позбавленням волі на строк до 2 років, або позбавленням волі строком на один рік, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, Верховна Рада України у грудні 2020 року повернула кримінальну відповідальність за брехню в електронних деклараціях для державних службовців. Парламентарії відновили норму, визнану неконституційною КСУ ще 27 жовтня. Згідно з новим на той момент законом, порушення електронного декларування передбачало не позбавлення волі, а її обмеження і штрафи.

У Зеленського говорили, що закон-тимчасовий, а сам глава держави наполягає на тому, що за обман в е-деклараціях повинна бути сувора кримінальна відповідальність.

В ЄС після прийняття закону закликали Київ посилити відповідальність за брехня в електронних деклараціях.