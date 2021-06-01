У Авакова вигадали, як українці зможуть заробляти "десятину" на порушеннях ПДР

Планується, що водії, які допомагатимуть поліції фіксувати порушення, отримуватимуть 10% від суми штрафу, який заплатить порушник.
У МВС зараз активно працюють на новим законопроектом, який дозволить самостійно фіксувати порушення правил дорожнього руху іншими водіями - за відправку фіксації правопорушення пропонується встановити винагороду в розмірі 10% від суми штрафу, сказав заступник голови відомства Антон Геращенко під час брифінгу 1 червня.
"Ми вивчили світовий досвід, коли кожен телефон у машині, якщо його правильно встановити, фіксує порушення ПДР. Водієві достатньо клікнути на екран і поліція отримає інформацію про порушення. Якщо нам вдасться реалізувати всі задумані проєкти, то безпека на дорогах України буде, як у Швеції", - сказав він.
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Геращенко зазначив, що водіям, які хочуть допомогти правоохоронцям в усуненні правопорушень, необхідно зареєструватися в додатку "Дія", де за допомогою смартфону вони зможуть фіксувати порушення ПДР, здійснені іншими учасниками дорожнього руху, і відправляти їх співробітникам поліції для складання протоколів.
За його словами, планується, що водії, які допомагатимуть поліції фіксувати порушення, отримуватимуть 10% від суми штрафу, який заплатить порушник.
Водночас, подібного характеру фіксації порушень правил дорожнього руху виступатимуть як доказ правопорушення в судах.
Збільшення штрафів за порушення ПДР – про що повідомлялося раніше:
- 16 лютого депутати Верховної Ради ухвалили у другому читанні проект закону про велике підвищення штрафів за порушення українцями правил дорожнього руху. Документ передбачає, що за їзду в нетверезому вигляді в Україні накладатимуть штрафи від 17 до 51 тисячі гривень, за перевищення швидкості ‒ до 3,4 тисячі гривень.
- Водночас Верховна Рада України не дозволила безпідставні зупинки водіїв, щоб перевірити водія на алкоголь в крові. Також депутати не погодилися на положення закону, що дозволяли фіксувати перевищення швидкості "під прикриттям".
- Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, в лютому 2021 року заявляв про те, що в Україні планується скасування обов'язкових листів порушникам правила дорожнього руху.