У Авакова вигадали, як українці зможуть заробляти "десятину" на порушеннях ПДР

Геращенко розповів про нову систему фіксації порушень на дорогах / УНІАН

У МВС зараз активно працюють на новим законопроектом, який дозволить самостійно фіксувати порушення правил дорожнього руху іншими водіями - за відправку фіксації правопорушення пропонується встановити винагороду в розмірі 10% від суми штрафу, сказав заступник голови відомства Антон Геращенко під час брифінгу 1 червня.

"Ми вивчили світовий досвід, коли кожен телефон у машині, якщо його правильно встановити, фіксує порушення ПДР. Водієві достатньо клікнути на екран і поліція отримає інформацію про порушення. Якщо нам вдасться реалізувати всі задумані проєкти, то безпека на дорогах України буде, як у Швеції", - сказав він.

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Геращенко зазначив, що водіям, які хочуть допомогти правоохоронцям в усуненні правопорушень, необхідно зареєструватися в додатку "Дія", де за допомогою смартфону вони зможуть фіксувати порушення ПДР, здійснені іншими учасниками дорожнього руху, і відправляти їх співробітникам поліції для складання протоколів.

За його словами, планується, що водії, які допомагатимуть поліції фіксувати порушення, отримуватимуть 10% від суми штрафу, який заплатить порушник.

Водночас, подібного характеру фіксації порушень правил дорожнього руху виступатимуть як доказ правопорушення в судах.

Збільшення штрафів за порушення ПДР – про що повідомлялося раніше: