У Авакова розповіли, що чекає на "маніяка" Путіна в разі нападу

Шкіряк назвав Путіна маніяком / Reuters

У разі відкритого нападу Росії на Україну, трупи десятків тисяч російських солдатів залишаться гнити в українській землі, заявив радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зорян Шкіряк. Він зазначив, що глава Кремля Володимир Путін шизофренік і маніяк, якого прорахувати неможливо.

"Можу заспокоїти українських громадян: всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ повністю готові до будь-якого розвитку сценарію, в тому числі до спроб повномасштабного вторгнення. Будь-яке вторгнення збройних сил Росії на українську територію для них заздалегідь програшне. Можете мені повірити: трупи тисяч і десятків тисяч їхніх солдатів поїдуть назад або залишаться гнити в українській землі. Я говорю цинічно і жорстко, але з правди слів не викинеш", - заявив Шкіряк в ефірі телеканалу Україна 24.

За словами радника Авакова ,"саме брудний чобіт російського солдата сьогодні топче українську землю, саме кулі, гранати і боєприпаси російської армії вбивають невинних українських громадян".

"Ми готові, і разом з побратимами зі Збройних сил України встанемо на захист держави, будемо форпостом, який не дасть ворогові "відтяпати" у нас жодного шматочка землі. І Путін це прекрасно розуміє. Путін шизофренік і маніяк, якого прорахувати неможливо. Його утопічна ідея відновлення імперії не дає йому спокою. Від нього можна очікувати чого завгодно. Путін є планетарним злом і терористом номер один, і всі це розуміють", - зазначив він.

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