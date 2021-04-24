У Авакова розповіли, що чекає на "маніяка" Путіна в разі нападу

Путін шизофренік і маніяк, якого прорахувати неможливо. Його утопічна ідея відновлення імперії не дає йому спокою, заявив Шкіряк.
У разі відкритого нападу Росії на Україну, трупи десятків тисяч російських солдатів залишаться гнити в українській землі, заявив радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зорян Шкіряк. Він зазначив, що глава Кремля Володимир Путін шизофренік і маніяк, якого прорахувати неможливо.
"Можу заспокоїти українських громадян: всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ повністю готові до будь-якого розвитку сценарію, в тому числі до спроб повномасштабного вторгнення. Будь-яке вторгнення збройних сил Росії на українську територію для них заздалегідь програшне. Можете мені повірити: трупи тисяч і десятків тисяч їхніх солдатів поїдуть назад або залишаться гнити в українській землі. Я говорю цинічно і жорстко, але з правди слів не викинеш", - заявив Шкіряк в ефірі телеканалу Україна 24.
За словами радника Авакова ,"саме брудний чобіт російського солдата сьогодні топче українську землю, саме кулі, гранати і боєприпаси російської армії вбивають невинних українських громадян".
"Ми готові, і разом з побратимами зі Збройних сил України встанемо на захист держави, будемо форпостом, який не дасть ворогові "відтяпати" у нас жодного шматочка землі. І Путін це прекрасно розуміє. Путін шизофренік і маніяк, якого прорахувати неможливо. Його утопічна ідея відновлення імперії не дає йому спокою. Від нього можна очікувати чого завгодно. Путін є планетарним злом і терористом номер один, і всі це розуміють", - зазначив він.
Російські війська біля кордонів України – про що йшлося раніше:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про повернення військ Південного і Західного військових округів в місця їх постійної дислокації. Заходи розпочалися 23 квітня. Росія почала відводити військові підрозділи від кордонів України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Москви про відведення військ знизить градус напруги. Політика Києва як і раніше спрямована на встановлення миру.
- У Міністерстві оборони США вважають передчасним оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордону з Україною, заявив представник Пентагону Джон Кірбі.