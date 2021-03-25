У Азарова відповіли на звинувачення в держзраді

Микола Азаров / УНІАН

Адвокат колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова Євген Пелихос заявив, що його підзахисний не отримував підозру в держзраді, як про це 24 березня повідомили Держбюро розслідувань і Офіс генпрокурора.

Заяву Пелихос опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Як захисник Миколи Яновича офіційно повідомляю, що ніякого повідомлення про підозру ані моєму клієнтові, ані мені ніхто сьогодні (24 березня, - ред.) не вручав", - написав юрист.

Він зазначив, що поки важко давати коментарі по суті справи про держзраду.

"Але очевидно дивними виглядають формулювання про те, що Микола Азаров через місяць після призначення його на посаду прем'єр-міністра України зміг забезпечити узгодження проекту угоди з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України", - зазначив Пелихос.

За його словами, право знати і розуміти, в чому особа підозрюється (звинувачується), є одним зі складових елементів визначеного в статті 6 Європейської конвенції права на справедливий суд.

А правоохоронним органам достовірно відомо про перебування Азарова на території Росії від Держприкордонслужби і з офіційних заяви політика та його адвокатів. Ці дані є в розпорядженні Генпрокуратури ще з 2014 року.

Він додав, що репутації України шкодять настільки грубі порушення прав людини і кримінального процесу.

Сам Азаров також прокоментував висунуті звинувачення в державній зраді. За його словами, підозру йому не вручали.

"Хоча в засобах масової інформації йдеться, що вони вручали. Тому я можу судити лише про те, що надруковано в засобах масової інформації ", - сказав колишній прем'єр в інтерв'ю телеканалу Наш.

Як додав Азаров, свідчень у справі він давати не збирається і на допити не з'явиться. На думку політика, сторона звинувачення завідомо сфальсифікувала справу.

"Там є адвокати, будуть займатися адвокати. Я абсолютно не збираюся принижуватися до такого... Ці санкції абсолютно безпідставні, вони є антиконституційними і антизаконними", - резюмував Азаров.

Нагадаємо:

24 березня стало відомо, що колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову оголосили підозру в державній зраді у справі про Харківські угоди. Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генпрокурора.

Йому інкримінують дії на шкоду суверенітету України за попередньою змовою з тодішнім президентом Віктором Януковичем.

За даними слідства, 20 квітня 2010 року він на території Росії погодився на нав'язані президентом РФ Дмитром Медведєвим умови продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму на 25 років під приводом отримання знижки на газ.

Слідство вважає, що в результаті підписання і ратифікації Харківських угод були штучно створені передумови для нарощування військ РФ в Криму, вторгнення російської армії та окупації півострова.