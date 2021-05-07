У Байдена попали в конфуз після слів про підтримку членства України в НАТО

У Білому домі відкоригували слова про Україну / WhiteHouse.gov

У Білому домі відредагували стенограму, в якій заступник прес-секретаря Карін Жан-П'єр відповіла на питання про підтримку президентом США Джо Байденом прагнення України стати членом НАТО.

Про це вашингтонський кореспондент газети New York Post Стівен Нельсон пише у своєму Twitter, публікуючи відповідні скріни з сайту Білого дому.

В ході брифінгу для журналістів Жан-П'єр, відповідаючи на запитання про підтримку Вашингтоном прагнення України вступити в НАТО, вона нагадала, що держсекретар Ентоні Блінкен вирушив до Києва для підтвердження підтримки суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

За її словами, "адміністрація Байдена прихильна забезпеченню того, щоб двері НАТО залишалися відкритими для претендентів [на членство], коли вони будуть готові і здатні виконати зобов'язання такого членства і зможуть сприяти безпеці в євроатлантичному регіоні".

"Двері [в НАТО], яка залишається відкритою", не означає "Ні", - уточнив журналіст.

"Ні, це ... ми ... ми підтримуємо це", - відповіла Жан-П'єр.

"Ви підтримуєте вступ України до НАТО?", - поцікавилися у неї.

"Я сказала, що Укра ... так. Так [ці слова згодом були закреслені в стенограмі брифінгу — прим.ред.]. Як я вже сказала, адміністрація Байдена прихильна забезпеченню того, щоб двері в НАТО залишалися відкритими для претендентів, коли вони будуть готові і зможуть виконати зобов'язання. Тому вони повинні виконати зобов'язання членства і внести свій внесок у безпеку в євроатлантичному регіоні", - резюмувала заступник прес-секретаря Білого дому.

Зближення України з НАТО: