У Єрмака відповіли на фейк про загибель дитини на Донбасі після удару ЗСУ

Олексій Арестович зажадав назвати ім'я дитини, яка нібито "загинула через обстріли ЗСУ".
Радник глави Офісу президента, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович прокоментував розтиражований росЗМІ фейк про те, що нібито на Донбасі загинула дитина 2016 року народження після удару ЗСУ.
Коментуючи у своєму Facebook чергову маніпуляцію РФ, Арестович зажадав назвати ім'я та прізвище дитини, яка нібито "загинула через обстріли ЗСУ" в Олександрівці Донецької області.
За його словами, ніяких докладних даних про подію в "ДНР" поки ніхто не представив. Він не виключив, що цей фейк може бути перевіркою реакції Києва перед серйознішими провокаціями.
"ПІБ... загиблої в селищі Олександрівка дитини і постраждалої жінки" немає. Фотографій з місця події немає. Невідомо навіть ще, чи був взагалі якийсь вибух/підрив в цьому місці, в цей час. Зате Володін, спікер Держдуми, вже вимагає виключення України з Ради Європи", - пише радник глави ОП.
У свою чергу Арестович висунув низку вимог ініціаторам фейку:
"Наша відповідь:
- покажіть ПІБ дитини і докази смерті саме з названої причини ("скидання вибухового пристрою з українського дрона");
- верифікуйте докази через СММ ОБСЄ;
- провину за загибель цивільного населення, згідно міжнародного права, несе держава-агресор, яка розв'язала війну".
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Що відомо про новий фейк РФ по Донбасу:
- Раніше спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін зажадав виключити Україну з Ради Європи після появи фейку про те, що нібито в результаті удару безпілотника ЗСУ на Донбасі загинула дитина 2016 року народження.
- У свою чергу блогер Олександр Коваленко уточнив, що пропагандисти РФ синхронно і активно включилися в поширення фейку, що в Олександрівці на околиці Донецька в результаті дій ЗСУ загинула дитина.
- Він пояснив, що пропагандистам РФ було принципово важливо поширити фейк про те, що село Олександрівське знаходиться поблизу Донецька, а саме, навмисне сплутати його з прифронтовим селом Олександрівка, що знаходиться на лінії фронту.
- Він зазначив, що село Олександрівське, в якому стався трагічний інцидент, знаходиться в найглибшому тилу окупантів і жоден дрон ЗСУ туди просто не може долетіти.