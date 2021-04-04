У Єрмака відповіли на фейк про загибель дитини на Донбасі після удару ЗСУ

Олексій Арестович / УНІАН

Радник глави Офісу президента, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович прокоментував розтиражований росЗМІ фейк про те, що нібито на Донбасі загинула дитина 2016 року народження після удару ЗСУ.

Коментуючи у своєму Facebook чергову маніпуляцію РФ, Арестович зажадав назвати ім'я та прізвище дитини, яка нібито "загинула через обстріли ЗСУ" в Олександрівці Донецької області.

За його словами, ніяких докладних даних про подію в "ДНР" поки ніхто не представив. Він не виключив, що цей фейк може бути перевіркою реакції Києва перед серйознішими провокаціями.

"ПІБ... загиблої в селищі Олександрівка дитини і постраждалої жінки" немає. Фотографій з місця події немає. Невідомо навіть ще, чи був взагалі якийсь вибух/підрив в цьому місці, в цей час. Зате Володін, спікер Держдуми, вже вимагає виключення України з Ради Європи", - пише радник глави ОП.

У свою чергу Арестович висунув низку вимог ініціаторам фейку:

"Наша відповідь:

покажіть ПІБ дитини і докази смерті саме з названої причини ("скидання вибухового пристрою з українського дрона");

верифікуйте докази через СММ ОБСЄ;

провину за загибель цивільного населення, згідно міжнародного права, несе держава-агресор, яка розв'язала війну".

читайте такожКравчук висунув жорстке звинувачення на адресу Путіна через Донбас

Що відомо про новий фейк РФ по Донбасу: