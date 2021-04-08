УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Єрмака відповіли на погрози Козака стосовно Донбасу

8 квітня 2021, 17:40

Олексій Арестович оцінив погрозу Кремля застосувати силу проти України.

Арестович відповів на погрози Козака
Олексій Арестович / УНІАН

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі, радник глави Офісу президента Олексій Арестович прокоментував заяви заступника глави Адміністрації президента РФ Дмитра Козака Про "захист" Росією населення Донбасу.

Росії слід перейти від прямих погроз на адресу України до конструктивних дій щодо виконання рішень, прийнятих в рамках Нормандського формату, написав він на своїй сторінці в Facebook.

"Наговорив він чимало: дав кілька різких оцінок внутрішньополітичним справам України, команді президента Зеленського. Погрозив використанням військової сили і розпадом України, у разі нашої спроби вступити в НАТО і/або провести військову операцію проти окупантів, до якої ми, нібито готуємося", - підкреслив радник глави ОП.

Він зазначив, що "ніяка словесна еквілібристика не допоможе РФ уникнути необхідності виконувати домовленості в Нормандському і Мінському форматі, які вона уклала, починаючи з 2014 року".

При цьому спікер української делегації в ТКГ впевнений в настанні міжнародної політичної відповідальності за ухилення РФ від їх виконання.

"Що стосується загроз застосування сили проти України... Ми не злякалися цих загроз навесні 2014-го, тим більше не злякаємося навесні 2021 - го)", - додав Арестович.

Крім цього, він підкреслив, що керівництво РФ із завзятістю, гідним кращого застосування, йде шляхом міжнародної ізоляції, в яку саме себе заганяє своїми діями і політикою, що проводиться. Цей шлях безперспективний, запевняє він.

"Ще більш безперспективна і небезпечна для самої РФ будь-яка спроба перейти до відкритого застосування військової сили проти України. Що їм чітко дає зрозуміти і керівництво України, і наші партнери по НАТО. Тому, замість політики блефу і погроз, я б рекомендував керівництву РФ взяти на себе, нарешті, політичну відповідальність і перейти до конструктивної роботи над виконанням конкретних рішень, прийнятих в рамках Нормандського формату", - додав Арестович.

false

читайте такожПутін обговорив з Меркель ситуацію на Донбасі і висунув звинувачення Києву

Погрози Дмитра Козака на адресу України:

  • Раніше Дмитро Козак заявив про те, що Росія готова "встати на захист" жителів Донбасу.
  • Москва піде на такий крок у разі необхідності, заявив він.
  • Він додав, що активізація бойових дій на Донбасі стане "початком кінця України".
  • "Я вважаю, що початок бойових дій-це початок кінця України. Це самостріл-постріл собі не в ногу, а в скроню", - заявив Козак.

Загострення на Донбасі:

  • Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи к східним кордонам України.
  • В ході позачергового засідання Верховної Ради виступив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він розкрив деталі загибелі 4 українських військових на Донбасі поблизу шумів. За його словами, військові загинули від снайперського пострілу під час розмінування району насосної станції.
  • Верховна Рада прийняла постанову, в якій засудила загострення бойових дій на Донбасі. Український парламент зажадав від Росії негайно припинити бойові дії і закликав світову спільноту вплинути на РФ.
новини Росії Дмитро Козак Олексій Арестович новини України новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «У Єрмака відповіли на погрози Козака стосовно Донбасу». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
В окупованому Сніжному загинула 2-річна дівчинка: в ОБСЄ з'ясували подробиці трагедіїВ окупованому Сніжному загинула 2-річна дівчинка: в ОБСЄ з'ясували подробиці трагедії З'явилися перші кадри з шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"З'явилися перші кадри з шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" У Кремлі відповіли на ініціативу Кравчука поговорити з ПутінимУ Кремлі відповіли на ініціативу Кравчука поговорити з Путіним Лукашенко розкрив, що Путін пропонував Порошенку щодо ДонбасуЛукашенко розкрив, що Путін пропонував Порошенку щодо Донбасу Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: вигідна пропозиція і приховані пасткиГороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: вигідна пропозиція і приховані пастки

Останні новини

11:46
Тіна Кароль посвітила грудьми в одному халатику у зухвалому кліпі Красиво
11:05
Шахраї використовують імена знаменитостей для вимагання
11:01
Дизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
10:49
Прем'єра на 1+1: чим здивує серіал Слов'яни 2021 Відео
10:44
Зашквари "слуг народу": стало відомо про несподіване покарання для нардепів Відео
Реклама
10:36
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
10:30
Волкер пояснив, чому Зеленський не виконує вимогу РФ щодо Донбасу Відео
10:24
Мокрий сніг та заморозки: синоптик уточнила прогноз погоди на вихідні Відео
10:14
У США оцінили відведення військ РФ від кордонів України та поставили умову Москві Відео
10:12
Путін не може вибрати між Україною та Білоруссю Погляд
09:45
Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну Відео
09:27
Насіння соняшнику: в чому користь для організму Відео
09:19
Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому "світить" щеплення Відео
09:14
У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі Відео
09:05
Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати Відео
09:05
В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР" Відео
09:03
Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр Відео
08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
Реклама
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
Реклама
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти