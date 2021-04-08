У Єрмака відповіли на погрози Козака стосовно Донбасу

Олексій Арестович / УНІАН

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі, радник глави Офісу президента Олексій Арестович прокоментував заяви заступника глави Адміністрації президента РФ Дмитра Козака Про "захист" Росією населення Донбасу.

Росії слід перейти від прямих погроз на адресу України до конструктивних дій щодо виконання рішень, прийнятих в рамках Нормандського формату, написав він на своїй сторінці в Facebook.

"Наговорив він чимало: дав кілька різких оцінок внутрішньополітичним справам України, команді президента Зеленського. Погрозив використанням військової сили і розпадом України, у разі нашої спроби вступити в НАТО і/або провести військову операцію проти окупантів, до якої ми, нібито готуємося", - підкреслив радник глави ОП.

Він зазначив, що "ніяка словесна еквілібристика не допоможе РФ уникнути необхідності виконувати домовленості в Нормандському і Мінському форматі, які вона уклала, починаючи з 2014 року".

При цьому спікер української делегації в ТКГ впевнений в настанні міжнародної політичної відповідальності за ухилення РФ від їх виконання.

"Що стосується загроз застосування сили проти України... Ми не злякалися цих загроз навесні 2014-го, тим більше не злякаємося навесні 2021 - го)", - додав Арестович.

Крім цього, він підкреслив, що керівництво РФ із завзятістю, гідним кращого застосування, йде шляхом міжнародної ізоляції, в яку саме себе заганяє своїми діями і політикою, що проводиться. Цей шлях безперспективний, запевняє він.

"Ще більш безперспективна і небезпечна для самої РФ будь-яка спроба перейти до відкритого застосування військової сили проти України. Що їм чітко дає зрозуміти і керівництво України, і наші партнери по НАТО. Тому, замість політики блефу і погроз, я б рекомендував керівництву РФ взяти на себе, нарешті, політичну відповідальність і перейти до конструктивної роботи над виконанням конкретних рішень, прийнятих в рамках Нормандського формату", - додав Арестович.

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Погрози Дмитра Козака на адресу України:

Раніше Дмитро Козак заявив про те, що Росія готова "встати на захист" жителів Донбасу.

Москва піде на такий крок у разі необхідності, заявив він.

Він додав, що активізація бойових дій на Донбасі стане "початком кінця України".

"Я вважаю, що початок бойових дій-це початок кінця України. Це самостріл-постріл собі не в ногу, а в скроню", - заявив Козак.

Загострення на Донбасі: