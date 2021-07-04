У Єрмака розповіли про переговори з Нуланд про залучення США до консультацій щодо Донбасу

Вікторія Нуланд / Reuters

В Офісі президента ведуть переговори із заступником Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Вікторією Нуланд про участь США в переговорах по Донбасу.

Як розповів в ефірі телеканалу Дом спікер української делегації в контактній групі по Донбасу, радник голови ОП Олексій Арестович, про результати переговорів стане відомо після візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона.

"США є членом ОБСЄ, вони мають право увійти в цей формат. Питання, скоріше, ось про що: чи буде досягнута принципова домовленість такого характеру. Зараз між політичним радником президента Зеленського Андрієм Єрмаком йдуть інтенсивні консультації з Вікторією Нуланд, яка призначена в США головною посадовою особою з питань України та врегулювання конфлікту з Російською Федерацією", — заявив Арестович.

За його словами, чим закінчаться ці консультації, буде зрозуміло після візиту президента України Володимира Зеленського в США і зустрічі з президентом Джо Байденом.

читайте також"Протистояти агресії РФ": МЗС назвало головне питання переговорів Байдена-Зеленського

Реклама

Нагадаємо, в ході недавніх переговорів Джо Байдена і російського лідера Володимира Путіна, президент США заявив, що Російська Федерація є головною перешкодою на шляху до миру на Донбасі.

РФ вказали на те, що вона почала конфлікт на Донбасі і тепер несе повну відповідальність за його припинення.

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон не має наміру скасовувати санкції проти Росії, які були введені через агресію Москви проти Києва.