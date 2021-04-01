У Кличка назвали всі обмеження жорсткого карантину в Києві з 5 квітня

Комісія з техногенної безпеки прийняла рішення про локдаун в столиці.
Відповідно до рішення Комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій у Києві рекомендується посилити з 5 квітня карантинні обмеження.
У рішенні Комісії, текст якого опубліковано на сайті Київської міської державної адміністрації, йдеться про те, що робота громадського транспорту в столиці буде організована за спеціальними перепустками.
Робота вузів, шкіл і дитсадків
Прийнято рішення про те, що навчання в школах, училищах і вузах всіх типів і форм власності переводиться на дистанційних режим. Також призупиняється робота дитячих садків та закладів позашкільної освіти.
Що буде з госпіталізацією пацієнтів
У Києві призупиняється надання соціальних послуг у соціально-реабілітаційних центрах. Лікарням заборонили проводити планові госпіталізації, крім випадків допомоги вагітним, породіллям і новонародженим, допомоги онкохворим, інших випадків при реальній загрозі життю пацієнта.
Що змінюється в роботі магазинів
Крім того, згідно з рішенням Комісії, закладам торгівлі рекомендовано запровадити спеціальний пріоритетний час для обслуговування пенсіонерів (з 10 до 12 годин).
Робота громадського транспорту
Метрополітен, наземний комунальний і приватний транспорт з 00:00 5 квітня переходять на режим спеціальних перевезень. Перевозити будуть тільки пасажирів, у яких є спеціальні пропуски, посвідчення особи і маски. При цьому працівників ДСНС та Національної поліції будуть перевозити тільки за наявності службових посвідчень та засобів індивідуального захисту. А призовників - за наявності повісток, документів і масок.
Хто і як проконтролює локдаун
Контроль дотримання обмежувальних заходів доручено: Національній поліції, патрульній поліції, управлінню Держспоживслужби в Києві, КП Муніципальна охорона, міжрегіональним управлінням Укртрансбезпеки, а також РДА.
Раніше заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський не виключив, що після 16 квітня жорсткі карантинні обмеження в Києві можуть продовжити.
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Посилення карантину в Києві:
- Віталій Кличко 31 Березня виступив із заявою, що через критичну ситуацію з коронавірусом у Києві з 5 квітня посилюють карантин. Садочки і школи закривають, транспорт буде працювати тільки по спецпропусках. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.
- З 26 березня в Києві наземний громадський транспорт може перевозити більше пасажирів. Як повідомили перевізники, тепер дозволено перевозити не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів.
- Державна комісія з питань ТЕБ і НС 20 березня визначила Київ в червону зону карантинних обмежень. Правила діють для столиці вже з вівторка, 23 березня.