У Кличка назвали всі обмеження жорсткого карантину в Києві з 5 квітня

У Києві посилюють карантин з 5 квітня / УНІАН

Відповідно до рішення Комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій у Києві рекомендується посилити з 5 квітня карантинні обмеження.

У рішенні Комісії, текст якого опубліковано на сайті Київської міської державної адміністрації, йдеться про те, що робота громадського транспорту в столиці буде організована за спеціальними перепустками.

Робота вузів, шкіл і дитсадків

Прийнято рішення про те, що навчання в школах, училищах і вузах всіх типів і форм власності переводиться на дистанційних режим. Також призупиняється робота дитячих садків та закладів позашкільної освіти.

Що буде з госпіталізацією пацієнтів

У Києві призупиняється надання соціальних послуг у соціально-реабілітаційних центрах. Лікарням заборонили проводити планові госпіталізації, крім випадків допомоги вагітним, породіллям і новонародженим, допомоги онкохворим, інших випадків при реальній загрозі життю пацієнта.

Що змінюється в роботі магазинів

Крім того, згідно з рішенням Комісії, закладам торгівлі рекомендовано запровадити спеціальний пріоритетний час для обслуговування пенсіонерів (з 10 до 12 годин).

Робота громадського транспорту

Метрополітен, наземний комунальний і приватний транспорт з 00:00 5 квітня переходять на режим спеціальних перевезень. Перевозити будуть тільки пасажирів, у яких є спеціальні пропуски, посвідчення особи і маски. При цьому працівників ДСНС та Національної поліції будуть перевозити тільки за наявності службових посвідчень та засобів індивідуального захисту. А призовників - за наявності повісток, документів і масок.

Хто і як проконтролює локдаун

Контроль дотримання обмежувальних заходів доручено: Національній поліції, патрульній поліції, управлінню Держспоживслужби в Києві, КП Муніципальна охорона, міжрегіональним управлінням Укртрансбезпеки, а також РДА.

Раніше заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський не виключив, що після 16 квітня жорсткі карантинні обмеження в Києві можуть продовжити.

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Посилення карантину в Києві: