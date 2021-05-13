У Кличка оголосили про умови підвищення тарифів на проїзд у Києві

У Кличка відповіли на вимогу підвищити тарифи на проїзд у Києві / УНІАН

Рішення щодо підвищення вартості проїзду в громадському транспорті Києва приймається тільки після проведення відповідних процедур і розрахунків. Комунальні підприємства і перевізники повинні представити документ з обґрунтуванням підвищення тарифів, після чого Департамент транспортної інфраструктури вивчає ситуацію і готує проект змін. Далі Департамент економіки та інвестиції проводить розрахунки щодо того, яким має бути тариф. Після цього готується проект розпорядження про зміну вартості проїзду, який має пройти громадське обговорення. Тариф змінюється після остаточного рішення КМДА. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він розповів про те, що Комунальні підприємства та перевізники повинні надати економічне обґрунтування тому, чому слід змінити тариф на пасажирські перевезення.

"Процедура встановлення тарифу на перевезення в громадському комунальному транспорті наступна: комунальні підприємства-перевізники готують і надають економічне обґрунтування тарифу на перевезення в комунальному транспорті. Тобто, по суті - пояснення, чому необхідно змінити вартість перевезень", - пояснив чиновник.

За його словами, після отримання економічного обґрунтування, Департамент транспортної інфраструктури повинен вивчити цей документ і підготувати пакет документів щодо зміни вартості проїзду в столичному транспорті.читайте такожПодорожчання проїзду у Києві: названо маршрути

Наступний крок - вивчення фахівцями Департаменту економіки та інвестицій економічного обґрунтування вартості проїзду. Повинні бути проведені розрахунки, що встановлюють пояснення того, скільки повинен коштувати проїзд в міському транспорті.

Після цього, стверджує чиновник, готується проект розпорядження про зміну тарифу. Розпорядження має пройти громадське обговорення. Тариф змінюється тільки після того, як пройшла підготовка розпорядження з подальшою реєстрацією в Мін'юсті.

"Підкреслюю, що рішення про остаточну вартість проїзду приймається розпорядженням КМДА після проходження відповідних процедур і розрахунків", - підкреслив Микола Поворозник.

Підвищення тарифів на проїзд у Києві