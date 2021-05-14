У Кличка заговорили про підвищення цін на проїзд у Києві та назвали терміни

Микола Поворозник не виключив зміну тарифів на проїзд у Києві.
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник прокоментував питання підвищення цін на проїзд у столичному громадському транспорті.
Як підкреслив він в ефірі телеканалу Україна 24, питання підвищення тарифів на проїзд у Києві може бути вирішене протягом декількох місяців.
Представник КМДА уточнив, що КП Київський метрополітен і Київпастранс вже направили відповідне звернення, в якому просять підвищити ціну за проїзд до 21 гривні.
Альтернативою є виділення додаткових коштів з бюджету міста для підтримки підприємств під час пандемії.
"Ці документи передають в департамент транспорту і департамент економіки. Буде зроблено аналіз розрахунків. Після цього буде прийматися рішення. Сама зміна тарифів є досить тривалою - це процес 2-3 місяців мінімум", - додав Поворозник.
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Підвищення тарифів на проїзд у Києві:
- Раніше в КМДА заявили про те, що рішення про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті Києва приймається тільки після проведення відповідних процедур і розрахунків.
- Як відомо, перевізники в Україні планували підвищити вартість проїзду у маршрутках і автобусах відразу після закінчення коронавірусного локдауну.
- Нагадаємо, раніше в Міністерстві інфраструктури заявляли, що маршрутки в Києві та інших містах України збираються заборонити. У рамках реформи громадського транспорту їх замінять іншими видами транспорту.