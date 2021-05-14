У Кличка заговорили про підвищення цін на проїзд у Києві та назвали терміни

У Києві можуть злетіти ціни на проїзд / УНІАН

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник прокоментував питання підвищення цін на проїзд у столичному громадському транспорті.

Як підкреслив він в ефірі телеканалу Україна 24, питання підвищення тарифів на проїзд у Києві може бути вирішене протягом декількох місяців.

Представник КМДА уточнив, що КП Київський метрополітен і Київпастранс вже направили відповідне звернення, в якому просять підвищити ціну за проїзд до 21 гривні.

Альтернативою є виділення додаткових коштів з бюджету міста для підтримки підприємств під час пандемії.

"Ці документи передають в департамент транспорту і департамент економіки. Буде зроблено аналіз розрахунків. Після цього буде прийматися рішення. Сама зміна тарифів є досить тривалою - це процес 2-3 місяців мінімум", - додав Поворозник.

читайте такожПеревізники пояснили, чому подорожчання проїзду в Києві перенесли

Підвищення тарифів на проїзд у Києві: