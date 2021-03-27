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У компаній, які пов'язують з Фуксом, заберуть ліцензії: Зеленський підписав указ

27 березня 2021, 14:46
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У 19 компаній будуть анульовані ліцензії та спеціальні дозволи на видобуток і користування українськими надрами. Санкції є безстроковими.

Зеленський
Володимир Зеленський / сайт президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 19 березня 2021 року, згідно з яким у 19 компаній анульовані ліцензії та спеціальні дозволи на видобуток і користування українськими надрами.

Як повідомляє пресслужба глави держави, відповідне рішення Державної служби геології та надр України готове і буде опубліковано незабаром.

Указ №123/2021 набирає чинності з дня його опублікування. Текст документа опубліковано на сайті Офісу президента України. Контроль за виконанням рішення РНБО президент поклав на його секретаря Олексія Данилова.

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Нагадаємо, 19 березня Рада національної безпеки і оборони під час засідання схвалила запровадження санкцій проти низки компаній.

Санкції проти всіх 19 компаній є безстроковими. Вони передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталів фірм за межі України та обмеження або часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України.

В указі також йдеться про припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або припинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, а також ліцензій та інших дозволів.

Документ, підписаний Зеленським, передбачає повну або часткову заборону здійснення угод з цінними паперами, заборону видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, припинення дії торгових угод, спільних проектів і промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки і оборони.

Йдеться про максимальні обмежувальні заходи щодо компаній Гео Коннект, Глобал гео інвест, Транс Сет Гео, Геопост, Гео Вертикаль, Геотаргет, Надра прайд, Геофорс, Геостенс, Надра Вест Груп, Бестоілкомпані, Надрапростір, Інфогеотренд, Еджінмарка, Екогазальянс, Епівал Енерджі, Профіннафт і Бест Гео Тех.

Екснардеп Сергій Лещенко повідомляв у Telegram, що зазначені компанії входять до групи, яка належить бізнесменові Павлу Фуксу. Вони мають дозволи на геологічне вивчення нафтогазоносних площ на Полтавщині, що раніше належали компанії Голден Деррік.

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У свою чергу, пресслужба Павла Фукса заявила, що компанії, які потрапили під санкції РНБО 19 березня і які займаються видобутком надр в Україні, не належать бізнесменові.

"Жодна не належить мені прямо або побічно, в чому ви можете особисто переконатися, скориставшись порталом Міністерства юстиції України", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський повідомив про підписання указу про введення в дію рішення РНБО, згідно з яким вже в 2021 році будуть проведені перевірки всіх суб'єктів, які без аукціону отримали спецдозволи на користування надрами і не почали видобуток корисних копалин, насамперед нафти і газу, протягом двох років з моменту отримання відповідних дозволів.

Які ще укази підписав Володимир Зеленський:

  • 27 березня президент Володимир Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази президента Януковича від 2013 року Про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.
  • Пізніше президент пояснив, чому скасував укази Януковича про призначення суддів КСУ.
РНБО санкції Володимир Зеленський Сергій Лещенко Павло Фукс новини України
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