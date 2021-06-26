У Кравчука назвали альтернативи в мінських переговорах і заговорили про "прорив"

Олексій Арестович / УНІАН

У питанні реалізації Мінських угод складаються певні альтернативи, заявив радник глави Офісу президента, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

В ефірі каналу Україна 24 подальшим розвитком Мінська він назвав план глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, запропонований в листопаді, і кластери, які внесли разом Франція, Німеччина і Україна на розгляд Росії.

Водночас Арестович визнав, що"колективний Захід поки не може зрушити Росію з їхніх позицій".

На його думку, після зустрічі Байдена і Путіна, а також консультацій Володимира Зеленського з Ангелою Меркель в липні і Андрія Єрмака з Вікторією Нуланд можна очікувати нового імпульсу в реалізації Мінська.

"Думаю, десь місяць-два піде на консультації. Думаю, десь в жовтні у нас, по-перше, буде інша архітектура безпеки в Східній Європі, а по-друге, спроби придбання нових рішень, які, можливо, в щось виллються. Думаю, це літо буде певною мірою вирішальним", - додав Арестович.

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Раніше глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук зробив прогноз, згідно з яким після візиту президента Зеленського до Вашингтона американці можуть підключитися до переговорів щодо Донбасу. Політик вважає, що така ситуація стане позитивним сигналом, оскільки Париж і Берлін діють недостатньо жорстко щодо Росії.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що США вже визначаються, в якому форматі Вашингтон приєднається до переговорів на Донбасі. Вже в липні-серпні, після зустрічі Зеленського та Байдена, з'явиться детальна інформація з цього питання.