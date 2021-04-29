У Кравчука назвали несподівану тему для переговорів Зеленського з Путіним

Лідери двох держав можуть обговорити "модернізацію" Мінських угод, не виключив Олексій Арестович.
Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович прокоментував ситуацію навколо ймовірної зустрічі Президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
Як підкреслив він в інтерв'ю телеканалу Україна 24, лідери двох держав у разі особистої зустрічі можуть обговорити тему "модернізації" Мінських угод.
Спікер української делегації в ТКГ нагадав, що одним з пунктів додаткових заходів є повернення банківської системи України на окуповані Росією території Донбасу.
"Там же рублева система, вона була встановлена у вересні 2015 року. У цьому плані Мінські угоди, скільки б росіяни не говорили, що вони узгоджені ООН, вже не працюють з вересня 2015 року. Вони вимагають домодернізації. Це просто один приклад, проти якого росіяни нічого не можуть заперечити", - зазначив Арестович.
Він додав, що подібних пунктів у Мінських угодах багато, і це, можливо, буде одним з головних питань їх оновлення.
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Переговори Зеленського з Путіним:
- Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що глава РФ точно не буде обговорювати з українським колегою Володимиром Зеленським питання Криму.
- Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна російською мовою і запропонував провести зустріч у будь-якій точці Донецької та Луганської областей, де продовжують йти бойові дії.
- Президент Росії відповів Зеленському на пропозицію зустрітися на Донбасі і запросив до Москви.
- В офісі президента України розповіли про те, що після того, як в зоні російсько-українського конфлікту на Донбасі відбулося різке загострення, президентська адміністрація відправила запит на переговори з лідерами нормандської четвірки. Проте, Путін відмовився від дискусії з Зеленським.
- Зеленський 16 квітня за підсумками переговорів з президентом Франції Макроном і канцлером ФРН Меркель заявив, що він планував поговорити і з главою РФ, однак Путін вирішив не брати участь у дискусії щодо Донбасу.