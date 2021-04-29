У Кравчука назвали несподівану тему для переговорів Зеленського з Путіним

У ТКГ назвали тему для обговорення президентів України і РФ / УНІАН

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович прокоментував ситуацію навколо ймовірної зустрічі Президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Як підкреслив він в інтерв'ю телеканалу Україна 24, лідери двох держав у разі особистої зустрічі можуть обговорити тему "модернізації" Мінських угод.

Спікер української делегації в ТКГ нагадав, що одним з пунктів додаткових заходів є повернення банківської системи України на окуповані Росією території Донбасу.

"Там же рублева система, вона була встановлена у вересні 2015 року. У цьому плані Мінські угоди, скільки б росіяни не говорили, що вони узгоджені ООН, вже не працюють з вересня 2015 року. Вони вимагають домодернізації. Це просто один приклад, проти якого росіяни нічого не можуть заперечити", - зазначив Арестович.

Він додав, що подібних пунктів у Мінських угодах багато, і це, можливо, буде одним з головних питань їх оновлення.

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Переговори Зеленського з Путіним: