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У Кравчука назвали причину перенесення переговорів щодо Донбасу

19 квітня 2021, 12:47

Росія хоче, щоб Україна визнала так звані "ЛНР" і "ДНР", і відродити спільні інспекції, патрулювання, заявив Арестович.

Арестович
Арестович назвав причину перенесення термінових переговорів щодо Донбасу / УНІАН

У Тристоронній контактній групі перенесли термінові переговори щодо Донбасу. Радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович пояснив, чому засідання не відбулося 19 квітня.

"Сьогодні має бути засідання політичних радників у нормандському форматі. А так як нормандський формат старший, ніж мінський, то розумно й логічно, що радники про щось домовляться, тим більше що домовлятися є про що, а потім з затвердженням нових позицій або якихось нових домовленостей відбудеться засідання групи з безпеки в ТКГ, а не навпаки. Підгрупа з безпеки має стверджувати те, про що домовляться радники, а не радники - те, що затвердить підгрупа", - сказав він в ефірі телеканалу Україна 24.

Арестович також розповів про те, чи є які-небудь перепони для проведення засідання ТКГ.

"Технічних перепон немає, є принципові, світоглядні перепони. Ми вважаємо, що на цьому засіданні йтиметься про необхідність удосконалення механізму контролю режиму припинення вогню. Постійно відбуваються порушення, й обидві сторони погодилися, що потрібно вдосконалити контроль. Наша позиція, що роль ОБСЄ має бути такою, якою вона прописана відповідно до мандату. Російська окупаційна влада не дає ОБСЄ можливості повністю контролювати те, що відбувається на лінії розмежування. На нашому боці працює 12 патрулів, а на російській — один, вони просто не пускають", - додав Арестович.

Він підкреслив, що російська сторона наполягає на іншому.

"Вони хочуть, щоб ми визнали так звані "ЛНР" і "ДНР", і відродити спільні інспекції, патрулювання. Звичайно, ми на це не йдемо. Ми готові до певних компромісів, але не ціною визнання "ДНР" і "ЛНР", — сказав він.

Переговори щодо Донбасу - про що йшлося раніше:

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що позитивно ставиться до можливості проведення зустрічі лідера США Джо Байдена з главою Кремля Володимиром Путіним. Однак якщо під час таких переговорів обговорюватиметься питання української держави без участі Києва, то дискусія не призведе до результату, підкреслив він.
  • Президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію на Донбасі з лідером Франції Еммануелем Макроном і канцлером ФРН Ангелою Меркель. Зеленський вважав, що в переговорах візьме участь російський президент Володимир Путін, проте глава РФ відмовився від діалогу.
  • Зеленський оголосив про те, що переговори радників лідерів нормандського формату пройдуть 19 квітня. Під час зустрічі сторони мають обговорити перспективи реалізації мирного плану щодо Донбасу.

війна на Донбасі ТКГ Олексій Арестович новини України переговори по Донбасу
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